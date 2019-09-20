تشريعية 2019- بنزرت : علي الطياشي رئيس قائمة الحزب الدستوري الحر: منوال التنمية الحالي انتهى واولويتنا القطع معه

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - اعتبر رئيس قائمة الحزب الدستوري الحر المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت الانتخابية علي الطياشي ان منوال التنمية الحالي سواء في ولاية بنزرت او بقية ولايات الجمهورية انتهى و" من أولويتنا القطع معه من خلال رؤية وبرنامج عملي جديد" حسب قوله .
وأضاف في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان تلك الرؤية تعتمد على احياء القطاعات التنموية الحساسة وأوّلها قطاع الفلاحة عبر تقريب مناطق الإنتاج من مناطق التوزيع من خلال شبكات طرقية متجانسة وربط خاصة المنطقة الجنوبية بالمنطقة الغربية وبحث إمكانية امتداد الطريق السيارة نحوها.
والقطاع الثاني هو مجال الصناعة من خلال العمل على فك معضلة المناطق الصناعية المعطّلة والفضاءات الصناعية المغلقة ولاسيما في المناطق ذات الأولوية مثل سجنان وغزالة وبقية المناطق مثل ماطر ومنزل بورقيبة، واستنباط الحلول التي بإمكانها تحفيز راس المال والمستثمرين للانتصاب في تلك المناطق، والقطاع الثالث هو قطاع الخدمات عبر توفير آليات تطويره من اجل توفير مكامن تشغيل إضافية للشباب من حاملي الشهادات العليا وبقية المستويات وفق قوله.
وتعهّد بالعمل على توفير أرضية تشجيع البنية الأساسية الثقافية ومنها انجاز مراكز ثقافية جامعية حول المؤسسات الجامعية المنتشرة بالجهة ودعم الجمعيات الثقافية وتفعيل برامجها وأيضا شبكة المسارح بالجهة، وبالعمل على فض إشكاليات التلوث البحري وبقية مظاهر التلوث المنتشرة في الجهة ومعالجة الوضع المزري للمنشآت الرياضية والشبابية، حسب تعبيره.
وأضاف في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان تلك الرؤية تعتمد على احياء القطاعات التنموية الحساسة وأوّلها قطاع الفلاحة عبر تقريب مناطق الإنتاج من مناطق التوزيع من خلال شبكات طرقية متجانسة وربط خاصة المنطقة الجنوبية بالمنطقة الغربية وبحث إمكانية امتداد الطريق السيارة نحوها.
والقطاع الثاني هو مجال الصناعة من خلال العمل على فك معضلة المناطق الصناعية المعطّلة والفضاءات الصناعية المغلقة ولاسيما في المناطق ذات الأولوية مثل سجنان وغزالة وبقية المناطق مثل ماطر ومنزل بورقيبة، واستنباط الحلول التي بإمكانها تحفيز راس المال والمستثمرين للانتصاب في تلك المناطق، والقطاع الثالث هو قطاع الخدمات عبر توفير آليات تطويره من اجل توفير مكامن تشغيل إضافية للشباب من حاملي الشهادات العليا وبقية المستويات وفق قوله.
وتعهّد بالعمل على توفير أرضية تشجيع البنية الأساسية الثقافية ومنها انجاز مراكز ثقافية جامعية حول المؤسسات الجامعية المنتشرة بالجهة ودعم الجمعيات الثقافية وتفعيل برامجها وأيضا شبكة المسارح بالجهة، وبالعمل على فض إشكاليات التلوث البحري وبقية مظاهر التلوث المنتشرة في الجهة ومعالجة الوضع المزري للمنشآت الرياضية والشبابية، حسب تعبيره.
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Par:Potentialside (Tunisia )
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