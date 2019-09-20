تشريعية 2019 - دائرة صفاقس1 : نسق حثيث لأنشطة مختلف القائمات المترشحة في اليوم السابع من الحملة الانتخابية

Vendredi 20 Septembre 2019
وات -
تشهد الانشطة الدعائية لمختلف القائمات المترشحة للمجلس النيابي المرتقب عن دائرة صفاقس1 نسقا حثيثا وذلك مع إدراك حملة الانتخابات التشريعية يومها السابع.
وقد اختار اعضاء قائمة "كلنا للوطن" المستقلة تركيز خيمة دعائية بمفترق منطقة ساقية الدائر منذ الساعة التاسعة صباحا الى الساعة السادسة مساء, حيث اعتمدوا اسلوب التواصل المباشر مع المواطنين ووزعوا مطويات للتعريف بالبرنامج الانتخابي للقائمة الذي يراهن اساسا على تطوير النقل العمومي بالحافلات والنقل الحديدي للربط بين المعتمديات وبين المدن وتفعيل مشروع نقل السكة الحديدية من وسط المدينة واحداث مستشفيات متعددة الاختصاصات بمختلف المعتمديات واحداث مناطق صناعية متطورة وطرق سريعة تربط بينها فضلا عن تطوير ميناء الصيد البحري والميناء التجاري بصفاقس وميناء المياه العميقة بالصخيرة واحداث مناطق سقوية بالعامرة وجبناينة والحنشة ومنزل شاكر وبئر علي بن خليفة وانشاء فضاءات رياضية وثقافية وترفيهية بمختلف المعتمديات.
من ناحيتها ركزت قائمة حزب "آفاق تونس" انشطتها كامل نهار اليوم الجمعة على التواصل المباشر مع المواطنين وذلك بعدد من المناطق التابعة لدائرة صفاقس1 مثل "حي حمزة" و"السلطنية"بساقية الدائر اين التقى اعضاؤها بالمواطنين ووزعوا مطويات للتعريف بالبيان الانتخابي للقائمة الذي يتعهد بتركيز رياض اطفال في كافة المناطق وايلاء اهمية قصوى للتكوين المهني وتحضير الشباب للمهن المطلوبة في سوق الشغل والعمل على اعفاء التونسيين الذي يقل دخلهم في الشهر عن 800 دينار من الضرائب والتخفيض في المعاليم الديوانية ومن الضرائب على الافراد والمؤسسات من اجل الترفيع في المقدرة الشرائية للمواطن .
كما تعد قائمة حزب "آفاق تونس" بايلاء اهمية لقطاع الصحة من خلال دعم معدات المستوصفات والمستشفيات المحلية والعمل على رقمنة ادارة المنظومة الصحية للحفاظ على ملفات المرضى فضلا عن دفع الاستثمار في المشاريع المنتجة للطاقات البديلة والمتجددة وتحسين استعمال الموارد المائية ورسكلة المياه المستعملة والسعي الى توفير "دخل العدالة الاجتماعية" لكل فرد او عائلة مستحقة وتشغيل فرد على الاقل من كل عائلة مصنفة فقيرة.
وبدورها واصلت قائمات "ائتلاف الكرامة" و"يد وحدة" الائتلافيتان و"الحزب الدستوري الحر" الحزبية حملاتها الدعائية عبر انشطة مختلفة, فقد ارتات قائمة "ائتلاف الكرامة" تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية "العطايا" بمعتمدية قرقنة حيث التقى اعضاؤها بالمواطنين ووزعوا مطويات تعرف بتعهداتهم الانتخابية وعلى شاكلة النشاط ذاته.
وتولّت قائمة "يد وحدة" نصب خيمتين دعائيتين واحدة وسط منطقة الشيحية والثانية ب"حي حمزة" بمعتمدية ساقية الدائر أا قائمة "الحزب الدستوري الحر" فقد اختار اعضاؤها تركيز خيمتهم الدعائية للتعريف ببرنامجهم الانتخابي امام مقر بلدية جبنيانة.
تشهد الانشطة الدعائية لمختلف القائمات المترشحة للمجلس النيابي المرتقب عن دائرة صفاقس1 نسقا حثيثا وذلك مع إدراك حملة الانتخابات التشريعية يومها السابع.
وقد اختار اعضاء قائمة "كلنا للوطن" المستقلة تركيز خيمة دعائية بمفترق منطقة ساقية الدائر منذ الساعة التاسعة صباحا الى الساعة السادسة مساء, حيث اعتمدوا اسلوب التواصل المباشر مع المواطنين ووزعوا مطويات للتعريف بالبرنامج الانتخابي للقائمة الذي يراهن اساسا على تطوير النقل العمومي بالحافلات والنقل الحديدي للربط بين المعتمديات وبين المدن وتفعيل مشروع نقل السكة الحديدية من وسط المدينة واحداث مستشفيات متعددة الاختصاصات بمختلف المعتمديات واحداث مناطق صناعية متطورة وطرق سريعة تربط بينها فضلا عن تطوير ميناء الصيد البحري والميناء التجاري بصفاقس وميناء المياه العميقة بالصخيرة واحداث مناطق سقوية بالعامرة وجبناينة والحنشة ومنزل شاكر وبئر علي بن خليفة وانشاء فضاءات رياضية وثقافية وترفيهية بمختلف المعتمديات.
من ناحيتها ركزت قائمة حزب "آفاق تونس" انشطتها كامل نهار اليوم الجمعة على التواصل المباشر مع المواطنين وذلك بعدد من المناطق التابعة لدائرة صفاقس1 مثل "حي حمزة" و"السلطنية"بساقية الدائر اين التقى اعضاؤها بالمواطنين ووزعوا مطويات للتعريف بالبيان الانتخابي للقائمة الذي يتعهد بتركيز رياض اطفال في كافة المناطق وايلاء اهمية قصوى للتكوين المهني وتحضير الشباب للمهن المطلوبة في سوق الشغل والعمل على اعفاء التونسيين الذي يقل دخلهم في الشهر عن 800 دينار من الضرائب والتخفيض في المعاليم الديوانية ومن الضرائب على الافراد والمؤسسات من اجل الترفيع في المقدرة الشرائية للمواطن .
كما تعد قائمة حزب "آفاق تونس" بايلاء اهمية لقطاع الصحة من خلال دعم معدات المستوصفات والمستشفيات المحلية والعمل على رقمنة ادارة المنظومة الصحية للحفاظ على ملفات المرضى فضلا عن دفع الاستثمار في المشاريع المنتجة للطاقات البديلة والمتجددة وتحسين استعمال الموارد المائية ورسكلة المياه المستعملة والسعي الى توفير "دخل العدالة الاجتماعية" لكل فرد او عائلة مستحقة وتشغيل فرد على الاقل من كل عائلة مصنفة فقيرة.
وبدورها واصلت قائمات "ائتلاف الكرامة" و"يد وحدة" الائتلافيتان و"الحزب الدستوري الحر" الحزبية حملاتها الدعائية عبر انشطة مختلفة, فقد ارتات قائمة "ائتلاف الكرامة" تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية "العطايا" بمعتمدية قرقنة حيث التقى اعضاؤها بالمواطنين ووزعوا مطويات تعرف بتعهداتهم الانتخابية وعلى شاكلة النشاط ذاته.
وتولّت قائمة "يد وحدة" نصب خيمتين دعائيتين واحدة وسط منطقة الشيحية والثانية ب"حي حمزة" بمعتمدية ساقية الدائر أا قائمة "الحزب الدستوري الحر" فقد اختار اعضاؤها تركيز خيمتهم الدعائية للتعريف ببرنامجهم الانتخابي امام مقر بلدية جبنيانة.
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Par:Potentialside (Tunisia )
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