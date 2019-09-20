تشريعية 2019- منوبة : تصاعد وتيرة الانشطة الدعائية الميدانية

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- تصاعدت وتيرة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية اليوم الجمعة بولاية منوبة تزامنا مع عدد من الاسواق الاسبوعية في الجهة وذلك بعد أن تلقّت الهيئة الفرعية إعلاما بحوالي 27 نشاط حزبي خلال الأيام الستّة الاولى منذ بداية الحملة يوم 14 سبتمبر الجاري.أغلب الانشطة الدعائية كانت اليوم بمنوبة المدينة وتحديدا بالسوق الاسبوعية ببوستيل حيث قام ممثلوا عدد من الاحزاب بجولات دعائية و حلقات تواصل مباشر مع المواطنين والتجار والباعة والتي تميزت بالقبول احيانا وبالعزوف احيانا اخرى عن مجرد الاستماع لبرامج القائمات المترشحة ورفض تسلم البيانات الحزبية.قائمة التيار الديمقراطي كانت حاضرة برئيسها سفيان مخلوف وعدد من القواعدها الذين وزعوا البيان الانتخابي مقدمين برنامجهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمواطنين والباعة.هذا الجولة بين المنتصبين بالسوق الاسبوعي والمستهلكين تشاركت فيها عدد من القائمات الحزبية ومنها قائمة آفاق الحزبية التي اشرف رئيسها توفيق المديوني والمترشّحة الثانية في القائمة زينب فرحات وعدد من القواعد على الدعاية المباشرة والحوار حول مختلف القضايا وتوزيع البرنامج الحزبي مع التحسيس بضرورة أداء الواجب الانتخابي كواجب وطني يساهم في بناء الوطن.قائمة حركة النهضة وعلى خلاف بقية القائمات قامت بنصب خيمة حملت شعارات الحركة ولافتات القائمة رافقتها اجواء تنشيطية فنية بحضور رئيس القائمة النائب السابق بمجلس النواب عماد الخميري والمترشحة الثانية النائب لطيفة الحباشي وبقية أعضاء القائمة مع توزيع اكياس بلاستيكية تحمل شعار النهضة وأقلام حبر والتفاعل مع المواطنين حول اوليات العمل التنموي بولاية منوبة ومشاغل متساكنيها.القائمة المستقلة "بلادنا" اختارت بدورها الوسلية الاعتيادية للدعاية الحزبية وهي التواصل المباشر وتوزيع البيان الحزبي في نفس الفضاء وهو السوق وقد دخل رئيس قائمتها أمان الله الجوهري والمترشّحة الثانية بالقائمة هدى الزلفاني في حوا ر مباشر مع المواطنين لتقديم البرنامج الانتخابي وجملة من التعهدات التي ستقوم بها القائمة لابناء الجهة.وقد تضمنت بقية الانشطة المبرمجة اليوم الجمعة نشاطا ميدانيا لحركة الشعب بسوق برج العامري و وقائمة الحزب الاشتراكي الدستوري في منطقتي القبّاعة ودوّار هيشر عبر نصب خيمة حزبية وتوزيع البيان الانتخابي.وتواصل قائمة عيش تونسي سلسلة انشطتها التنشيطية عبر تركيز حلبة الملاكمة المرفوقة باجواء فنية شبابية في الجديدة ومسرح الشارع في طبربة.وتوزّعت باقي أنشطة حركة النهضة بين المرناقية و وحي الشباب.يذكر ان عملية تعليق القائمات تواصلت الى اليوم وما زالت الأماكن المخصصة للتعليق شاغرة بنسب متفاوتة من ذلك أن عددا من القائمات المستقلة لم تعلّق صور مرشحيها وبياناتها الانتخابية.