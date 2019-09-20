القيروان: مداهمة مستودع مختص في تزوير هياكل السيارات

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - داهمت يوم 19 سبتمبر 2019 دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببوحجلة من ولاية القيروان مستودع كائن بمنطقة الشوايحية على ملك شخص عمره 41 سنة مختص في تزوير هياكل السيارات بعد ان تبين أن المعني يتوافد عليه العديد من الاشخاص من مختلف ولايات الجمهورية.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية تم حجز 3 شاحنات نقل خفيف و2 هياكل سيارة وقطع غيار مختلفة وبعض المعدات والاليات التي تستعمل في الغرض اضافة الى مواد خطيرة دون ترخيص (قارورتي آسيتيلان واوكسيجين).
بالتحري مع المعني صرح انه قام بتخصيص المستودع المذكور قصد تركيب وتدليس هياكل السيارات.
بمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في انه من اجل ادخال تحويرات على هياكل سيارات واحالة المحجوز على الوكالة الفنية للنقل البري بالقيروان لمعاينتها واتخاذ ما يتعين في شانها.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية تم حجز 3 شاحنات نقل خفيف و2 هياكل سيارة وقطع غيار مختلفة وبعض المعدات والاليات التي تستعمل في الغرض اضافة الى مواد خطيرة دون ترخيص (قارورتي آسيتيلان واوكسيجين).
بالتحري مع المعني صرح انه قام بتخصيص المستودع المذكور قصد تركيب وتدليس هياكل السيارات.
بمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في انه من اجل ادخال تحويرات على هياكل سيارات واحالة المحجوز على الوكالة الفنية للنقل البري بالقيروان لمعاينتها واتخاذ ما يتعين في شانها.
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Par:Nouri (Switzerland )
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