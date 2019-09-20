Radio Babnet Tunisie On Air: Souad Mohamed - Ida Sha3bou  

القيروان: مداهمة مستودع مختص في تزوير هياكل السيارات

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - داهمت يوم 19 سبتمبر 2019 دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببوحجلة من ولاية القيروان مستودع كائن بمنطقة الشوايحية على ملك شخص عمره 41 سنة مختص في تزوير هياكل السيارات بعد ان تبين أن المعني يتوافد عليه العديد من الاشخاص من مختلف ولايات الجمهورية.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية تم حجز 3 شاحنات نقل خفيف و2 هياكل سيارة وقطع غيار مختلفة وبعض المعدات والاليات التي تستعمل في الغرض اضافة الى مواد خطيرة دون ترخيص (قارورتي آسيتيلان واوكسيجين).




بالتحري مع المعني صرح انه قام بتخصيص المستودع المذكور قصد تركيب وتدليس هياكل السيارات.

بمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في انه من اجل ادخال تحويرات على هياكل سيارات واحالة المحجوز على الوكالة الفنية للنقل البري بالقيروان لمعاينتها واتخاذ ما يتعين في شانها.

  
  
     
  
cadre-df702052d43362510c2ae5184498a833-2019-09-20 17:10:36






0 de 0 commentaires pour l'article 189486



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 20 سبتمبر 2019 | 21 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:49 18:22 15:42 12:20 06:05 04:38
29°
 28° % 51 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
28°-2533°-2430°-2532°-2329°-22
  • Avoirs en devises
    18325,0

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15463 DT        1$ =2,85297 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   734,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568997229|189486 319|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires