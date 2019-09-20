سليانة: الإعلان عن المشروع العقاري ''سليانة الجديدة'' لفائدة 20 ألف ساكن

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، محمد الخامس عبيدي، اليوم الجمعة، خلال زيارته لمقر ولاية سليانة وذلك في إطار متابعة مشاريع الوكالة العقارية بالجهة، عن طرح مشروع جديد هو مشروع "سليانة الجديدة"، والذي يمتد على 116 هك بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون دينار وذلك لفائدة 20 ألف ساكن.
وأضاف في تصريح لـ(وات)، أنه سيتم التنسيق مع مختلف المتدخلين، (من إدارة الجهوية للتجهيز وكل من الفروع الجهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه)، في مختلف مكونات هذا المشروع، ليتم عرضها فيما بعد على المجلس البلدي ليبدي فيها رأيه رفقة مكونات المجتمع المدني.
وأشار العبيدي، إلى أنه تم كذلك طرح مشروع آخر جديد في طريق بوعرادة على مساحة تقدر بـ33 هكتارا، علما وأن عملية طلب العروض لهاته المشاريع ستنطلق خلال شهر ديسمبر القادم، فيما ستنطلق الأشغال خلال شهر مارس 2020 .
يذكر أن هذه المدينة الجديدة هي عنصر أساسي في التنمية الجهوية لما ستحتويه من فضاءات تجارية وفضاءات ترفيهية.
وأضاف في تصريح لـ(وات)، أنه سيتم التنسيق مع مختلف المتدخلين، (من إدارة الجهوية للتجهيز وكل من الفروع الجهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه)، في مختلف مكونات هذا المشروع، ليتم عرضها فيما بعد على المجلس البلدي ليبدي فيها رأيه رفقة مكونات المجتمع المدني.
وأشار العبيدي، إلى أنه تم كذلك طرح مشروع آخر جديد في طريق بوعرادة على مساحة تقدر بـ33 هكتارا، علما وأن عملية طلب العروض لهاته المشاريع ستنطلق خلال شهر ديسمبر القادم، فيما ستنطلق الأشغال خلال شهر مارس 2020 .
يذكر أن هذه المدينة الجديدة هي عنصر أساسي في التنمية الجهوية لما ستحتويه من فضاءات تجارية وفضاءات ترفيهية.
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Par:Potentialside (Tunisia )
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