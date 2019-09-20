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منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لـ رئيس فرع البنك الأوروبي للاستثمار بتونس

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - تولى رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لـ " أولريش برونهوبر " Ulrich H.Brunnhber تقديرا لمجهوداته في تدعيم علاقات التعاون بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار خلال أداء مهامه على رأس مكتب هذا البنك بتونس في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019.


  
  
     
  
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