الأوضاع العامة بالبلاد ومستجدات المسار الانتخابي محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

Vendredi 20 Septembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وأفاد يوسف الشاهد أنّ اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الأوضاع العامة بالبلاد ومستجدات المسار الانتخابي، وأكّد تقدير رئيس الدولة لمجهودات الحكومة في تأمين حسن سير الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها التي حظيت بإجماع داخل الوطن وخارجه حول نزاهتها وشفافيتها .وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتدعيم المسار الديمقراطي في بلادنا وتعزيز مكانة تونس بين الأمم.