الترجي الرياضي : الجزائري بن ساحة ينضم الى المجموعة نهاية الاسبوع الجاري

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- أفاد الترجي الرياضي التونسي أن لاعبه الجزائري بلال بن ساحة تخلص من آثار الإصابة التي كان يشكو منها .وأوضح الفريق مساء امس الخميس عبر صفحته الرسمية على فايسبوك بالقول " تخلص بن ساحة من آثار الإصابة التي كان يشكو منها وسيقرر الإطار الفني بعد التشاور مع الدكتور ياسين بن احمد موعد انضمام اللاعب الجزائري إلى المجموعة سواء غدا السبت أو يوم الأحد " .وكان المهاجم الجزائري قد تعرض الى إصابة عضلية فرضت عليه التغيب عن رحلة الترجي الرياضي التونسي إلى التشاد لمواجهة فريق "إليكت سبور" التشادي في دوري أبطال أفريقيا .وكان فريق باب سويقة قد تعاقد في 29 جوان الماضي مع لاعب نادي تاجنانت الجزائري بلال بن ساحة (25 سنة) الذي سجل الموسم الفارط مع فريقه خلال 28 مباراة 7 اهداف .ولم يتم تحديد مدة العقد او قيمة الصفقة .