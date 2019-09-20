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الهايكا تسلط خطايا مالية على ''اكسبراس اف ام'' و''اي اف ام'' وقناة ''الجنوبية'' من اجل مخالفات تتعلق بالحملة الانتخابية

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - سلطت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري خطايا مالية على كل من الاذاعة الخاصة "اكسبراس اف ام" و"ابتسامة اف ام" (اي اف ام) والقناة التلفزية الخاصة "الجنوبية" من اجل مخالفات تتعلق بالحملة الانتخابية .

واوضحت الهيئة في بلاغات منفصلة اصدرتها اليوم الجمعة انها سلطت خطية مالية على القناة الاذاعية الخاصة "اكسبريس اف ام" في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون الف دينار ( 20.000 د) من اجل التطرق الى الحديث عن نتائج سبر الآراء وذلك استنادا الى احكام الفصلين 70 و156 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.


وفيما يخص الخطية المالية في حق القناة الاذاعية الخاصة "ابتسامة اف ام" فقد اوضحت الهيئة ان هذه الخطية وجهت في شخص ممثلها القانوني ويبلغ قدرها ثلاثة آلاف دينار ( 3.000 د) من اجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا الى احكام الفصلين 69 و155 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.

اما الخطية المالية المسلطة على القناة التلفزية الخاصة "الجنوبية" في شخص ممثلها القانوني فيبلغ قدرها عشرة آلاف دينار ( 10.000 د) من اجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا الى احكام الفصلين 69 و155 من قانون الانتخابات والاستفتاء .

  
  
     
  
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