الهايكا تسلط خطايا مالية على ''اكسبراس اف ام'' و''اي اف ام'' وقناة ''الجنوبية'' من اجل مخالفات تتعلق بالحملة الانتخابية

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - سلطت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري خطايا مالية على كل من الاذاعة الخاصة "اكسبراس اف ام" و"ابتسامة اف ام" (اي اف ام) والقناة التلفزية الخاصة "الجنوبية" من اجل مخالفات تتعلق بالحملة الانتخابية .
واوضحت الهيئة في بلاغات منفصلة اصدرتها اليوم الجمعة انها سلطت خطية مالية على القناة الاذاعية الخاصة "اكسبريس اف ام" في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون الف دينار ( 20.000 د) من اجل التطرق الى الحديث عن نتائج سبر الآراء وذلك استنادا الى احكام الفصلين 70 و156 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.
وفيما يخص الخطية المالية في حق القناة الاذاعية الخاصة "ابتسامة اف ام" فقد اوضحت الهيئة ان هذه الخطية وجهت في شخص ممثلها القانوني ويبلغ قدرها ثلاثة آلاف دينار ( 3.000 د) من اجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا الى احكام الفصلين 69 و155 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.
اما الخطية المالية المسلطة على القناة التلفزية الخاصة "الجنوبية" في شخص ممثلها القانوني فيبلغ قدرها عشرة آلاف دينار ( 10.000 د) من اجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا الى احكام الفصلين 69 و155 من قانون الانتخابات والاستفتاء .
واوضحت الهيئة في بلاغات منفصلة اصدرتها اليوم الجمعة انها سلطت خطية مالية على القناة الاذاعية الخاصة "اكسبريس اف ام" في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون الف دينار ( 20.000 د) من اجل التطرق الى الحديث عن نتائج سبر الآراء وذلك استنادا الى احكام الفصلين 70 و156 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.
وفيما يخص الخطية المالية في حق القناة الاذاعية الخاصة "ابتسامة اف ام" فقد اوضحت الهيئة ان هذه الخطية وجهت في شخص ممثلها القانوني ويبلغ قدرها ثلاثة آلاف دينار ( 3.000 د) من اجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا الى احكام الفصلين 69 و155 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.
اما الخطية المالية المسلطة على القناة التلفزية الخاصة "الجنوبية" في شخص ممثلها القانوني فيبلغ قدرها عشرة آلاف دينار ( 10.000 د) من اجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا الى احكام الفصلين 69 و155 من قانون الانتخابات والاستفتاء .
En continu
- Hier 22:35 لماذا قيـس سـعـيّد ؟؟
- Hier 20:56 اذا لم تترحم عليه ، على الاقل فلتصمت
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:49
|18:22
|15:42
|12:20
|06:05
|04:38
|
30°
|29°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|29°-25
|33°-24
|30°-25
|32°-23
|29°-22
Follow @babnet_Tunisie
(194 511) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(144 768) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 886) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(117 046) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(113 901) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 127) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 808) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 036) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 417) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 084) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 023) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 510) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 58 559) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 57 077) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 452) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 394) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 724) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 564) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 877) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 49 629) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
Par:cartaginois2011 ( )
Sur: كريم الهلالي يكشف: نبيل القروي رفض دفع مبلغ 400 الف دينار كمستحقات متخلدة بذمته لبلدية اريانة