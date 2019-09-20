المهدية: الحرس البحري ينقذ 26 مهاجرا تونسيا بعد تعطل مركبهم في عرض البحر

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - تمكنت وحدات الحرس البحري بالمهدية، فجر اليوم الجمعة، من إنقاذ 26 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية التونسية بعدما ظلوا 4 أيام في عرض البحر، نتيجة تعطل المركب الذي كان يقلهم، وفق ما أكده مصدر من الحرس البحري لـ(وات).
وأوضح ذات المصدر، أن المجموعة ومن بينها 10 أشخاص بين نساء وأطفال، غادرت الأراضي التونسية إنطلاقا من ميناء جرجيس في اتجاه السواحل الايطالية قبل أن يتعطل المركب الذي يقاّهم ليظلّوا تائهين 4 أيام، قبل أن يتفطن اليهم أحد مراكب الصيد ويعلم وحدات الحرس البحري بالجهة.
وقد تحولت خافرة تابعة للحرس البحري، مباشرة بعد تلقي إشارة النجدة، إلى المكان ليتم إجلاء الركاب وجر المركب إلى ميناء الصيد البحري بالمهدية.
وأفاد المتحدث، من جانب آخر، أنه تم إحباط 6 عمليات هجرة سرية انطلاقا من شواطئ المهدية في ظرف 4 أيام، حيث أوقفوا 60 شخصا يحملون الجنسية التونسية مع حجز 3 محركات و4 مراكب استعملت للابحار خلسة.
وأوضح ذات المصدر، أن المجموعة ومن بينها 10 أشخاص بين نساء وأطفال، غادرت الأراضي التونسية إنطلاقا من ميناء جرجيس في اتجاه السواحل الايطالية قبل أن يتعطل المركب الذي يقاّهم ليظلّوا تائهين 4 أيام، قبل أن يتفطن اليهم أحد مراكب الصيد ويعلم وحدات الحرس البحري بالجهة.
وقد تحولت خافرة تابعة للحرس البحري، مباشرة بعد تلقي إشارة النجدة، إلى المكان ليتم إجلاء الركاب وجر المركب إلى ميناء الصيد البحري بالمهدية.
وأفاد المتحدث، من جانب آخر، أنه تم إحباط 6 عمليات هجرة سرية انطلاقا من شواطئ المهدية في ظرف 4 أيام، حيث أوقفوا 60 شخصا يحملون الجنسية التونسية مع حجز 3 محركات و4 مراكب استعملت للابحار خلسة.
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