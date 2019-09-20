معلول يلاقي النقاز وساسي في كاس السوبر المصري

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم امس الخميس ان مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي و الزمالك لحساب كاس السوبر المصري ستقام مساء اليوم الجمعة بملعب "برج العرب" بالاسكندرية انطلاقا من س 18 .
وتشد هذه المباراة الأنظار في تونس على اعتبار أنها ستجمع في مواجهة مباشرة 3 لاعبين دوليين حيث سيقابل علي معلول ظهير فريق الأهلي مع حمدي النقاز وفرجاني ساسي من جانب الزمالك .
وتقام قمة السوبر (المؤجلة من 2018/2017 ) بين الأهلي والزمالك حيث فاز الفريق الأحمر بلقب البطولة المصرية وتوّج الأبيض بلقب كأس مصر على حساب فريق سموحة .
وسيتكرر نفس السيناريو في نسخة 2019/2018 .
وفريق الأهلي هو صاحب التتويج الأخير بمسابقة السوبر المصري نسخة 2017 بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق بورسعيد بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية .
وجدير بالذكر أن آخر لقاء سوبر جمع بين الغريمين نسخة 2016 انتهى لصالح الزمالك بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات .
وتشد هذه المباراة الأنظار في تونس على اعتبار أنها ستجمع في مواجهة مباشرة 3 لاعبين دوليين حيث سيقابل علي معلول ظهير فريق الأهلي مع حمدي النقاز وفرجاني ساسي من جانب الزمالك .
وتقام قمة السوبر (المؤجلة من 2018/2017 ) بين الأهلي والزمالك حيث فاز الفريق الأحمر بلقب البطولة المصرية وتوّج الأبيض بلقب كأس مصر على حساب فريق سموحة .
وسيتكرر نفس السيناريو في نسخة 2019/2018 .
وفريق الأهلي هو صاحب التتويج الأخير بمسابقة السوبر المصري نسخة 2017 بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق بورسعيد بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية .
وجدير بالذكر أن آخر لقاء سوبر جمع بين الغريمين نسخة 2016 انتهى لصالح الزمالك بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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