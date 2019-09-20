تصفيات بطولة امم افريقيا (شان 2020) : المنتخب التونسي للمحليين يواصل تحضيراته استعدادا للقاء ليبيا

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - اجرى المنتخب الوطني التونسي للاعبين المحليين مساء امس الخميس بملعب المنزه حصته التدريبية الرابعة استعدادا لملاقاة نظيره الليبي مساء السبت القادم بالملعب الأولمبي برادس في مباراة ذهاب تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (شان 2020).
واحتضن ملعب المنزه هذه الحصّة التي امتدت على ساعة وعشرين دقيقة وسعى خلالها المدرب منذر الكبير إلى تنويع التمارين تماشيا مع الوضع البدني لمختلف العناصر وكذلك على ما رصده من ملاحظات بخصوص قدرات المنافس الليبي .
وتركز العمل امس على الجانب التكتيكي من خلال تجربة بعض الخطط التي ينوي المنتخب الوطني اعتمادها خلال هذه المقابلة لإيجاد أفضل تشكيلة والبحث عن الانسجام والتجانس بين اللاعبين.
كما أولى الإطار الفني أهميّة كبرى لتمركز اللاعبين إضافة إلى التدرب على الكرات الثابتة .
وشارك كل اللاعبين في هذه الحصّة حيث أمكن للمدرب الوطني الاعتماد على العناصر التي اختارها لهذه المقابلة بعد أن تمكّن الإطار الطبي من مساعدة اللاعبين على التخلّص من الإرهاق الناتج عن الرحلات الإفريقية الأخيرة لعدد كبير منهم مع فرقهم خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وينهي المنتخب اليوم الجمعة تحضيراته لهذا الموعد الأول حيث سيجري الفريق حصّته التدريبية الأخيرة في برنامج التحضيرات على ميدان ملعب المنزه انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف.
واحتضن ملعب المنزه هذه الحصّة التي امتدت على ساعة وعشرين دقيقة وسعى خلالها المدرب منذر الكبير إلى تنويع التمارين تماشيا مع الوضع البدني لمختلف العناصر وكذلك على ما رصده من ملاحظات بخصوص قدرات المنافس الليبي .
وتركز العمل امس على الجانب التكتيكي من خلال تجربة بعض الخطط التي ينوي المنتخب الوطني اعتمادها خلال هذه المقابلة لإيجاد أفضل تشكيلة والبحث عن الانسجام والتجانس بين اللاعبين.
كما أولى الإطار الفني أهميّة كبرى لتمركز اللاعبين إضافة إلى التدرب على الكرات الثابتة .
وشارك كل اللاعبين في هذه الحصّة حيث أمكن للمدرب الوطني الاعتماد على العناصر التي اختارها لهذه المقابلة بعد أن تمكّن الإطار الطبي من مساعدة اللاعبين على التخلّص من الإرهاق الناتج عن الرحلات الإفريقية الأخيرة لعدد كبير منهم مع فرقهم خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وينهي المنتخب اليوم الجمعة تحضيراته لهذا الموعد الأول حيث سيجري الفريق حصّته التدريبية الأخيرة في برنامج التحضيرات على ميدان ملعب المنزه انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف.
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