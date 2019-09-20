مناظرة لإقامة فنية خاصة بالموسيقيين التونسيين

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - يعتزم كل من مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" والمركز الثقافي الدّولي بالحمامات "دار المتوسط للثّقافة والفنون"، تنظيم مناظرة للفوز بإقامة فنية خاصة بالموسيقيين التونسيين المبدعين الشبّان الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وذلك في إطار حرص المؤسستين على تشجيع الإبداع ودعم المبدعين التونسيين، لإنتاج مشروع موسيقي يقع عرضه وترويجه.
ويتعيّن على الموسيقيين الراغبين في المشاركة في هذه الإقامة الفنية إرسال ملفاتهم قبل يوم 25 أكتوبر 2019، إلى المركز الثقافي الدّولي بالحمامات "دار المتوسط للثّقافة والفنون"، وإرفاقها بسيرة ذاتية مفصلة للمترشح مع ذكر أرقام الهاتف والبريد الإلكتروني ونبذة عن المشروع (ما بين 200 و1200 كلمة)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية لعناصر المجموعة الموسيقية.
وأتاحت الجهتان المنظمتان للراغبين في المشاركة الحرية الكاملة في اختيار النمط أو الأسلوب أو الشكل الموسيقي، على أن تكون مشاريعهم الفنية إبداعا جديدا يتم ابتكاره خلال الإقامة، وألا يتجاوز عدد عناصر الفرقة 8 أفراد.
وجاء في بلاغ صادر عن المركز الثقافي الدولي بالحمامات، يوم الخميس، أنه سيتم اختيار المشروع الفائز على مرحلتين : تتمثّل الأولى في إجراء فرز أوّلي للملفات المرسلة من قبل لجنة مختصة ويقع انتقاء أفضلها.
أما المرحلة الثانية، فسيتم خلالها برمجة لقاءات مباشرة مع أصحاب المشاريع المنتقاة أيام 8 و9 ديسمبر 2019، ومن ثمة اختيار المشروع الفائز.
وسيحظى العمل الفائز ببرمجة عرضين موسيقيين يوم 20 ديسمبر 2019 بالمركز الثقافي الدّولي بالحمامات وكذلك يوم 21 ديسمبر 2019 بمركز الموسيقى العربية والمتوسّطية "قصر النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد.
ويتعيّن على الموسيقيين الراغبين في المشاركة في هذه الإقامة الفنية إرسال ملفاتهم قبل يوم 25 أكتوبر 2019، إلى المركز الثقافي الدّولي بالحمامات "دار المتوسط للثّقافة والفنون"، وإرفاقها بسيرة ذاتية مفصلة للمترشح مع ذكر أرقام الهاتف والبريد الإلكتروني ونبذة عن المشروع (ما بين 200 و1200 كلمة)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية لعناصر المجموعة الموسيقية.
وأتاحت الجهتان المنظمتان للراغبين في المشاركة الحرية الكاملة في اختيار النمط أو الأسلوب أو الشكل الموسيقي، على أن تكون مشاريعهم الفنية إبداعا جديدا يتم ابتكاره خلال الإقامة، وألا يتجاوز عدد عناصر الفرقة 8 أفراد.
وجاء في بلاغ صادر عن المركز الثقافي الدولي بالحمامات، يوم الخميس، أنه سيتم اختيار المشروع الفائز على مرحلتين : تتمثّل الأولى في إجراء فرز أوّلي للملفات المرسلة من قبل لجنة مختصة ويقع انتقاء أفضلها.
أما المرحلة الثانية، فسيتم خلالها برمجة لقاءات مباشرة مع أصحاب المشاريع المنتقاة أيام 8 و9 ديسمبر 2019، ومن ثمة اختيار المشروع الفائز.
وسيحظى العمل الفائز ببرمجة عرضين موسيقيين يوم 20 ديسمبر 2019 بالمركز الثقافي الدّولي بالحمامات وكذلك يوم 21 ديسمبر 2019 بمركز الموسيقى العربية والمتوسّطية "قصر النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد.
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Par:TOUNSI_HOR (France )
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