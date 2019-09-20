كرة القدم: المنتخب التونسي يواجه نظيره الكامروني وديا يوم 12 اكتوبر بملعب رادس

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- أفادت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على الانترنت ان المنتخب الوطني سيلاقي نظيره الكامروني في مباراة دولية ودية يوم 12 اكتوبر المقبل بملعب رادس انطلاقا من الساعة السادسة مساء .وكان المنتخب التونسي لكرة القدم بقيادة اطاره الفني الجديد المتكون من منذر الكبير وعادل السليمي انهزم امام منتخب كوت ديفوار وديا (2/1) مساء الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري بمدينة "روان" الفرنسية.وقد انتصر الفريق قبل ذلك في مباراة ودية على منتخب موريتانيا مساء الجمعة 6 سبتمبر بملعب رادس بنتيجة 1-صفر .