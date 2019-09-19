Radio Babnet Tunisie On Air: Melhem Barakat - Wala Marra  

رئاسة الحكومة تستستجيب لمطلب دفن بن علي في تونس في حال طلبت عائلته ذلك((مصدر مسؤول))

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
وات - أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في تونس في حال طلبت عائلته ذلك، وفق ما صرح به مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.

وكانت مصادر رسمية أكدت في وقت سابق من اليوم لـ(وات)، اليوم وفاة زين العابدين بن علي الرئيس الأسبق لتونس عن سن 83 عاما بعد صراع مع المرض.


وتوفي بن علي، الذي حكم تونس منذ نوفمبر 1987 الى غاية جانفي 2011، في منفاه بالمملكة العربية السعودية، التي لجأ إليها بعد أن أطاحت ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 بحكمه.

  
  
     
  
cadre-4b16373631702469f883198ed3b99e95-2019-09-19 19:41:32






0 de 0 commentaires pour l'article 189436



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 19 سبتمبر 2019 | 20 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:23 15:43 12:20 06:04 04:37
25°
 25° % 83 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
25°-2431°-2433°-2530°-2631°-23
  • Avoirs en devises
    18325,0

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15463 DT        1$ =2,85297 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   734,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568920229|189436 2938|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires