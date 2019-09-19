رئاسة الحكومة تستستجيب لمطلب دفن بن علي في تونس في حال طلبت عائلته ذلك((مصدر مسؤول))

Jeudi 19 Septembre 2019
وات - أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في تونس في حال طلبت عائلته ذلك، وفق ما صرح به مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.
وكانت مصادر رسمية أكدت في وقت سابق من اليوم لـ(وات)، اليوم وفاة زين العابدين بن علي الرئيس الأسبق لتونس عن سن 83 عاما بعد صراع مع المرض.
وتوفي بن علي، الذي حكم تونس منذ نوفمبر 1987 الى غاية جانفي 2011، في منفاه بالمملكة العربية السعودية، التي لجأ إليها بعد أن أطاحت ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 بحكمه.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.
وكانت مصادر رسمية أكدت في وقت سابق من اليوم لـ(وات)، اليوم وفاة زين العابدين بن علي الرئيس الأسبق لتونس عن سن 83 عاما بعد صراع مع المرض.
وتوفي بن علي، الذي حكم تونس منذ نوفمبر 1987 الى غاية جانفي 2011، في منفاه بالمملكة العربية السعودية، التي لجأ إليها بعد أن أطاحت ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 بحكمه.
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Par:falfoul (Tunisia )
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