قطاع النسيج التقني استحوذ على 15 بالمائة من اليد العاملة في قطاع النسيج عبر 170 شركة متخصصة

Jeudi 19 Septembre 2019



وات

- كشفت وزارة الصناعة ان قطاع النسيج التقني في تونس يضم حاليا 170 شركة، 63 بالمائة منها مصدرة بالكامل وتشغّل قرابة 24 الف عامل يشكلون 15 بالمائة من اليد العاملة في قطاع النسيج.واضافت الوزارة، في بيانات نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، الخميس، ان المصنع الايطالي "ساج تونس" المتخصص في صناعة صالونات السيارات والذي يشعل 500 عامل، وتطلب استثمارات بنحو 6 ملايين أورو، يعدّ أحد الوحدات الحديثة التي التحقت بهذه المنظومة.وانطلق المصنع الكائن بجهة العقبة، والذي زاره وزير الصناعة والمؤسسات الصغر،ى سليم الفرياني، الخميس، في النشاط خلال شهر مارس 2019، علما وانه مصدر بالكامل.و أكد الفرياني أهمية تشجيع الاستثمار في تونس مبينا حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تثري النسيج الصناعي التونسي وتسهم في دفع احداثات الشغل الجديدة.ويمتلك المجمعان العالميان "ساج اوتوماتيف انتريور و اي اف اي انديستريال" الرائدان في صناعة النسيج الموجه لقطاع السيارات وإنتاج الأغطية الجلدية، مصنع "ساج تونس " الذي يمتد على مساحة تبلغ 22 الف متر مربع منها 13 متر مربع مغطاة.واستثمرت المجموعة في مصانع متمركزة في 10 بلدان من بينها إيطاليا والبرازيل والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والمملكة المتحدة الى جانب المصنع الموجود في تونس.