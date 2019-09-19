تشريعية 2019- صفاقس 1 :ارتفاع نسق الحملة الانتخابية في يومها السادس عبر انشطة مختلفة تزامنا مع السوق الاسبوعية بمنطقة الشيحية

Jeudi 19 Septembre 2019



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- ارتفع نسق أنشطة القائمات المترشحة للمجلس التشريعي المرتقب عن دائرة صفاقس1 بشكل ملحوظ للتعريف ببرامجها الانتخابية في اليوم السادس من الحملة للانتخابات التشريعية مستغلّين انتصاب السوق الاسبوعية في منطقة الشيحية التابعة لدائرة لدائرة صفاقس1 .وقد افتتحت قائمة " الحزب الدستوري الحر" حملتها الانتخابية بنصب خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية بالشيحية كامل اليوم الخميس حيث التقى أعضاؤها عديد المواطنين وقاموا بتوزيع مطويات والتعريف ببرنامجهم الانتخابي الذي يراهن اساسا على ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم وإحكام التصرف في الموارد الطبيعية وربط الجهة بمحيطها الوطني والاقليمي والعالمي وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الولاية من اجل الارتقاء بجهة صفاقس لتصبح قطبا اقتصاديا متوسطي تنافسيا ذي إشعاع وطني وعالمي فضلا عن دعم الاستثمار وتحسين محيط الاعمال والعمل على تركيز منظومة نقل عصرية وتجهيزات رياضية قادرة على احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى والعناية بالمسنين وادماجهم في في الحياة الاجتماعية والسياسية.من ناحيتها اختارت قائمة حزب "حركة النهضة" افتتاح حملتها الانتخابية بالقيام بجولة وسط السوق الاسبوعية بالشيحية أين قام أعضاؤها بالتواصل المباشر مع المواطنين والتعريف ببرنامجهم الانتخابي الذي يتعهد باستكمال الحكم المحلي عبر تركيز المجالس الجهوية ونقل الصلاحيات للمجالس البلدية والمجالس الجهوية وتوفير الموارد المالية اللازمة والعمل على ارساء تنمية حقيقية بالمعتمديات الداخلية وتحسين ظروف العيش والارتقاء بجودة الحياة بكامل ارجاء الولاية وتعصير البنية الاساسية الرياضية والشبابية والثقافية وتركيز بنية اساسية عصرية للنقل وربط الجهة بمحيطها الخارجي.من جهتهم انطلق أعضاء قائمة حزب "قوى 14 جانفي 2011 " في حملتهم الانتخابية بالتواصل المباشر مع المواطنين داخل السوق الاسبوعية بالشيحية حيث استمعوا لمشاغل المواطنين ووزعوا مطويات وعرفوا باعضاء القائمة وبرنامجها الانتخابي الذي وضع تحت شعار"عيب علينا" ويعد اساسا بالارتقاء بالبنية الاساسية بجهة صفاقس وتشغيل الشباب والتحكم في خيرات الجهة.وبدورهما واصلت القائمتان الائتلافيتان "يد وحدة" و"ائتلاف الكرامة" حملتهما الانتخابية بنسق حثيث حيث تمثل نشاط عدد من اعضاء قائمة "يد وحدة" في التواصل المباشر مع المواطنين في عدد من المناطق التابعة لدائرة صفاقس1 حيث قاموا بتوزيع مطويات على المواطنين والتعريف ببرنامجهم الانتخابي الذي يراهم اساسا على الارتقاء بالبنية التحتية بالجهة وتكثيف طب الاختصاص في أرياف صفاقس والعمل على تركيز مستشفى عسكري بالجهة وجعل صفاقس قطبا علميا في حين قام عدد اخر من أعضاء القائمة بنصب خيمة دعائية في ذات الغرض وسط السوق الاسبوعية الشيحية وذلك من الساعة الثامنة من صباح اليوم الى الساعة الواحدة بعد الزوال.اما قائمة "ائتلاف الكرامة" فقد تمثل نشاط اعضائها هي الاخرى في تركيز خيمة داعائية وسط السوق الاسبوعية بالشيحية حيث قاموا باتصالات مباشرة مع المواطنين وعرّفوا بأعضاء القائمة وبرنامجهم الانتخابي الذي يتعهد اساسا بان يكونوا نواب حقييين للشعب وليس للاحزاب والعمل على الارتقاء بجهة صفاقس والعمل على تفعيل شعار برنامج القائمة الذي وضع تحت عنوان "صفاقس ... تستحق ما خير" .