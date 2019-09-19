الدورة الثالثة لمهرجان البحر بالمنستير تحت شعار ''جذور المنستير عبر التاريخ''

Jeudi 19 Septembre 2019



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- تحت شعار "جذور المنستير عبر التاريخ"، ينظم المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي بالمنستير بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والمندوبية الجهوية للسياحة وبلدية المنستير ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الدورة الثالثة لمهرجان البحر بالمنستير، وذلك يوم السبت 21 سبتمبر الجاري.تنطلق فعاليات المهرجان، وفق فتحي بسباس رئيس المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي بالمنستير، من بشاطئ القراعية حيث سيتم القيام بحملة نظافة بالتعاون مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية المنستير وتنظيم مسابقة في جمع النفايات البلاستكية بالشاطئ وبمياه البحر بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتصرف في النفايات.وسيقع تركيز خيمة بيئية وتنظيم مسابقات للشباب والأطفال حول المحافظة على جمالية الشاطئ تحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمشاركة المكتب المحلي للمصائف والجولان بالمنستير، وحملة تحسيسية في الإسعافات الأولية.ويشتمل البرنامج على عرض لوحات حول أنواع الأسماك بخليج المنستير للفنّان الفوتوغرافي نجيب الشك، ومحاضرات بعنوان "جذور المنستير عبر التاريخ" للأستاذ عبد الحميد بلعزي، و"الثراء الإيكولوجي البحري لمدينة المنستير" لرئيس جمعية أزرقنا الكبير أحمد السوقي، و"تثمين الموروث الغذائي عبر العصور بالمنستير" مع الأستاذ حسين بلحاج يوسف تتخللها مراوحات شعرية مع الشاعر فاضل المهيري.وتنتظم مسابقة في الأكلات البحرية التراثية بالمنستير برعاية جمعية مهرجان الشركا مع عرض للأكلات البحرية عبر العصور.أما عرض السهرة، فتشرف عليه الجمعية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية للترفيه العائلي، وتتضمّن عرضا للأزياء، ومسرحية "أنقذوا كوكبنا" من إنتاج دار الشباب بالمنستير " وقراءات شعرية للشاعر فاضل المهيري.ويهدف تنظيم هذا المهرجان إلى تنشيط مدينة المنستير وترسيخ العادات والتقاليد التونسية الخاصة بالجهة وتثمين المورث الغذائي البحري التونسي والتحسيس بأهمية الأكلة التراثية التونسية.