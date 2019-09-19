مجلس النظراء للمساواة بين المراة والرجل يواجه صعوبات متعددة في مسار ادراج مقاربة النوع الاجتماعي (تقرير)

Jeudi 19 Septembre 2019
وات - كشف تقرير مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المراة والرجل، حول تقييم مسار ادراج مقاربة النوع الاجتماعي، عن مجابهة المجلس عند تنفيذ الخطة الوطنية لادراج مقاربة النوع الاجتماعي لصعوبات متعددة، خاصة على مستوى متابعة اعمال الوزارات او الهيئات المعنية بها.
وأكد التقرير الذي نشرته وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس على موقعها الالكتروني الرسمي ، انه لم تتم المصادقة على الخطط التنفيذية السنوية القطاعية للخطة الوطنية لادراج مقاربة النوع الاجتماعي ومتابعة إنجازها وتقييمها"، مشيرا الى ان المقترحات الضرورية لادراج هذه المقاربة في البرامج والمشاريع والمخططات حسب الوزارات "ما تزال طور التجربة. " واضاف "ان إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، بقي محدودا بالنسبة لعدد من الوزارات والادارات العمومية رغم تسجيل تطور في بعض الوزارات الاخرى التي تلقت دعما من منظمات أممية".
وتواجه بعض الوزارات، حسب هذا التقرير الأول من نوعه، عقبات على مستوى الموارد البشرية القادرة على تفعيل كل الاليات المبرمجة بالخطة الوطنية لمأسسة وادراج مقاربة النوع الاجتماعي وكذلك على المستوى الاحصائي والبياني مما يحول دون التقدم في الاجل المعقول لادراج هذه المقاربة.
وكشف التقرير ان الوعي المؤسساتي بتقبل مقاربة النوع الاجتماعي "بقي منقوصا بالتزامه الحياد وهو في الحقيقة ليس حيادا مولدا للمساواة بل هو في الواقع يعكس تمييزا ضد النساء طالما أن حالة التفاوت الاجتماعي للاوضاع بين النساء والرجال لا يتعين التعامل معها بما يسمى بالحياد بل يتجه توخي التدابير الايجابية لصالحهن باتخاذ مبادرات تعديلية خاصة لفائدة النساء".
وأشار المجلس الى ان الوزارات المعنية لم تقدم تقاريرها حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمتابعة ادراج النوع الاجتماعي، مما جعل تقريره "منقوصا لخلوه من مؤشرات كمية ونوعية حول تمكين المراة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولم يتمكن بذلك من رصد الصعوبات التي تواجه ادراج مقاربة النوع الاجتماعي".
وامام هذا الوضع بقيت المهمة الاستشارية للمجلس غائبة خلال المدة التي شملها التقرير، حسب ذات الوثيقة.
وكانت جمعية "أصوات نساء" قد طالبت وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بنشر تقرير مجلس النظراء من أجل تمكين مكونات المجتمع المدني من متابعة وتقييم العمل الحكومي في ما يتعلق بتنفيذ خطة عمل ادراج مقاربة النوع الاجتماعي على المستوى الوطني، حسب ما ورد في بيان أصدرته الجمعية الثلاثاء الماضي.
وبينت الجمعية ان مهمة مجلس النظراء تكمن في اعداد تقارير دورية سنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لادراج مقاربة النوع الاجتماعي، الذي يتضمن مؤشرات كمية ونوعية حول تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وأكد التقرير الذي نشرته وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس على موقعها الالكتروني الرسمي ، انه لم تتم المصادقة على الخطط التنفيذية السنوية القطاعية للخطة الوطنية لادراج مقاربة النوع الاجتماعي ومتابعة إنجازها وتقييمها"، مشيرا الى ان المقترحات الضرورية لادراج هذه المقاربة في البرامج والمشاريع والمخططات حسب الوزارات "ما تزال طور التجربة. " واضاف "ان إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، بقي محدودا بالنسبة لعدد من الوزارات والادارات العمومية رغم تسجيل تطور في بعض الوزارات الاخرى التي تلقت دعما من منظمات أممية".
وتواجه بعض الوزارات، حسب هذا التقرير الأول من نوعه، عقبات على مستوى الموارد البشرية القادرة على تفعيل كل الاليات المبرمجة بالخطة الوطنية لمأسسة وادراج مقاربة النوع الاجتماعي وكذلك على المستوى الاحصائي والبياني مما يحول دون التقدم في الاجل المعقول لادراج هذه المقاربة.
وكشف التقرير ان الوعي المؤسساتي بتقبل مقاربة النوع الاجتماعي "بقي منقوصا بالتزامه الحياد وهو في الحقيقة ليس حيادا مولدا للمساواة بل هو في الواقع يعكس تمييزا ضد النساء طالما أن حالة التفاوت الاجتماعي للاوضاع بين النساء والرجال لا يتعين التعامل معها بما يسمى بالحياد بل يتجه توخي التدابير الايجابية لصالحهن باتخاذ مبادرات تعديلية خاصة لفائدة النساء".
وأشار المجلس الى ان الوزارات المعنية لم تقدم تقاريرها حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمتابعة ادراج النوع الاجتماعي، مما جعل تقريره "منقوصا لخلوه من مؤشرات كمية ونوعية حول تمكين المراة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولم يتمكن بذلك من رصد الصعوبات التي تواجه ادراج مقاربة النوع الاجتماعي".
وامام هذا الوضع بقيت المهمة الاستشارية للمجلس غائبة خلال المدة التي شملها التقرير، حسب ذات الوثيقة.
وكانت جمعية "أصوات نساء" قد طالبت وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بنشر تقرير مجلس النظراء من أجل تمكين مكونات المجتمع المدني من متابعة وتقييم العمل الحكومي في ما يتعلق بتنفيذ خطة عمل ادراج مقاربة النوع الاجتماعي على المستوى الوطني، حسب ما ورد في بيان أصدرته الجمعية الثلاثاء الماضي.
وبينت الجمعية ان مهمة مجلس النظراء تكمن في اعداد تقارير دورية سنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لادراج مقاربة النوع الاجتماعي، الذي يتضمن مؤشرات كمية ونوعية حول تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
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Par:mandhouj (France )
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