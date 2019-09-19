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مدنين: انتشال جثة ثانية تعود لشاب أحد ضحايا انقلاب مركب هجرة غير نظامية بسواحل جربة

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
وات - انتشلت بعد ظهر اليوم وحدات الحرس البحري والحماية المدنية بجربة جثة ثانية تعود لشاب يبلغ من العمر 29 سنة من منطقة سدويكش في معتمدية جربة ميدون وذلك بعد أن تمّ أمس انتشال جثة أولى من نفس المنطقة فيما يتواصل البحث عن مفقودين اثنين يرجح ان يكونا قد غرقا وفق الناطق الرسمي لاقليم الحرس البحري بالجنوب النقيب رشيد البوزيدي .

وتعود الجثتان لضحيتين في حادثة انقلاب مركب قرب برج القسطيل بجزيرة جربة وعلى متنه 10 شبّان خرجوا من سواحل القنطرة في عملية هجرة غير نظامية وقد نجا 6 أشخاص ثلاثة منهم لاذوا بالفرار و3 تم القاء القبض عليهم وهم من أصيلي ولاية تطاوين.


  
  
     
  
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