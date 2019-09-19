تطور قيمة صادرات الغلال الصيفية باكثر من 24 بالمائة

Jeudi 19 Septembre 2019
وات - تطورت عائدات صادرات الغلال الصيفية، من 02 جانفي الى 17 سبتمبر 2019، بنسبة 3ر24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 لتبلغ 97ر80 مليون دينار مقابل 17ر65 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي.
وابرزت احصاءات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان كميات صادرات الغلال للموسم الحالي سجلت زيادة بنسبة 4ر39 بالمائة لتصل الى 35497 طن مقابل 25459 طن مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي.
ويعود هذا التحسن الى تطور صادرات الغلال نحو السوق الليبية بنسبة 40 بالمائة، اذ تم تصدير 22777 طن الى غاية 17 سبتمبر 2019 مقابل 16323 طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بقيمة 40.8 مليون دينار مقابل 23.2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2018 (تطور ب5ر75 بالمائة).
وتعتبر مادة الخوخ من أهم المنتجات التي تم تصديرها الى القطر الليبي، حيث تم تصدير 7733 طن تليها مادة المشمش بـ 2952 طن.
وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في الوجهات التصديرية، حيث تم تصدير قرابة 6000 طن مقابل 2785 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية (اي زيادة ب 114 بالمائة) بقيمة 6ر7 مليون دينار بقيمة 6ر4 مليون دينار (أي بنسبة تطور ب 2ر63 بالمائة).
وابرزت احصاءات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان كميات صادرات الغلال للموسم الحالي سجلت زيادة بنسبة 4ر39 بالمائة لتصل الى 35497 طن مقابل 25459 طن مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي.
ويعود هذا التحسن الى تطور صادرات الغلال نحو السوق الليبية بنسبة 40 بالمائة، اذ تم تصدير 22777 طن الى غاية 17 سبتمبر 2019 مقابل 16323 طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بقيمة 40.8 مليون دينار مقابل 23.2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2018 (تطور ب5ر75 بالمائة).
وتعتبر مادة الخوخ من أهم المنتجات التي تم تصديرها الى القطر الليبي، حيث تم تصدير 7733 طن تليها مادة المشمش بـ 2952 طن.
وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في الوجهات التصديرية، حيث تم تصدير قرابة 6000 طن مقابل 2785 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية (اي زيادة ب 114 بالمائة) بقيمة 6ر7 مليون دينار بقيمة 6ر4 مليون دينار (أي بنسبة تطور ب 2ر63 بالمائة).
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