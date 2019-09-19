تونس ترفع قدرتها على تغطية الواردات الى 103 يوما

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - سجّل احتياطي تونس من العملة الصعبة إرتفاعا، ليغطي 103 يوم توريد إلى غاية يوم أمس ليصل إلى 18327 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني.
وتأتي انتعاشة موارد البلاد من العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه قطاع السياحة انتعاشة على مستوى اقبال السياح ويسجل فيه قطاع الفلاحة "صابة قياسية " من الحبوب التي تعد من بين اهم أكبر قطاعات التوريد المستهلكة للعملة الصعبة في البلاد.
وبلغت العائدات السياحية الى غاية 10 سبتمبر 2019، ما قيمته 4091 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 3ر46 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.
وقد تطوّرت العائدات السياحية بالدولار الأمريكي بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 1376 مليون دولار وبنسبة 1ر33 بالمائة بالاورو لتصل الى 1221 مليون اورو بحسب بيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية
وتأتي انتعاشة موارد البلاد من العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه قطاع السياحة انتعاشة على مستوى اقبال السياح ويسجل فيه قطاع الفلاحة "صابة قياسية " من الحبوب التي تعد من بين اهم أكبر قطاعات التوريد المستهلكة للعملة الصعبة في البلاد.
وبلغت العائدات السياحية الى غاية 10 سبتمبر 2019، ما قيمته 4091 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 3ر46 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.
وقد تطوّرت العائدات السياحية بالدولار الأمريكي بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 1376 مليون دولار وبنسبة 1ر33 بالمائة بالاورو لتصل الى 1221 مليون اورو بحسب بيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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