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هيئة النادي الافريقي: عقوبة منع الانتداب معلّقة على خلاص المبلغ المحكوم به لفائدة اللاعب السابق روزيكي

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
وات - افادت هيئة النادي الافريقي "أن العقوبة المسلطة على النادي بمنع الانتداب معلّقة على خلاص المبلغ المحكوم به لفائدة اللاعب الزمبابوي السابق للنادي ماتيو روزيكي وأن العقوبة المذكورة ترفع بمجرد القيام بعملية الخلاص".

كما اوضح النادي على صفحته على الفايس بوك " أن اللاعب توصل بدفعة أولى تمثل ثلث المبلغ الجملي و بناء عليه سيتم امضاء كتب إتفاق يتم بمقتضاه جدولة باقي المبلغ و رفع عقوبة المنع من الإنتداب".
وجاء توضيح النادي على إثر ما تم تداوله من اخبار بخصوص عقوبة منع النادي الافريقي من الإنتداب بسبب عدم خلاص مستحقات اللاعب الزمبابوي السابق للنادي ماتيو روزيكي .




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189397

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 09h 22m |           
عليكم أتدفعوا ما عليكم و تأخذون من هذه العقوبات درسا و لا تلعبوا بالإفريقي و كأنكم على طاولة القمار

عاش النادي الإفريقي قويا شامخا



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