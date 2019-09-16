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''ملعب بنقردان سيكون جاهزا قبل يوم 23 سبتمبر الجاري حسب تقديرات اولية'' ( رئيس النادي منجى لسود)

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
وات - افاد رئيس اتحاد بنقردان منجي لسود ان اشغال اعادة تعشيب ملعب بنقردان تقدمت بشكل ملحوظ وتتواصل بنسق حثيث حتى يكون الملعب جاهزا لاحتضان مقابلة العودة بين اتحاد بنقردان ونادي بانداري الكيني في اياب الدور السادس عشر لتصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم مضيفا على صفحته الخاصة على فايس بوك " حسب التقديرات الحالية سيكون جاهزا قبل يوم الاثنين 23 سبتمبر القادم " ويقام لقاء الاياب بين الفريقين يوم 27 سبتمبر الجاري في تونس وخاض اتحاد بنقردان عدد ا من مقابلاته الاخيرة في ملعب المنزه.
وتامل جماهير النادي في ان يخوض فريقها لقاء العودة مع بانداري الكيني في بنقردان .

ويذكر ان إتحاد بن قردان انهزم يوم السبت الماضي في نيريوبي أمام فريق بانداري الكيني بنتيجة 0-2 لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسات كأس الإتحاد الإفريقي.


  
  
     
  
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