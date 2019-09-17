استعداد لملاقاة نظيره التونسي - المنتخب الليبي للمحليين يواصل تحضيراته بتونس العاصمة

Mardi 17 Septembre 2019
وات - يواصل المنتخب الليبي للمحليين لكرة القدم تحضيراته بتونس العاصمة قبل ملاقاة نظيره التونسي يوم السبت المقبل بملعب رادس ضمن التصفيات المؤهلة إلي بطولة افريقيا للاعبين المحليين ( الكامرون 2020 ). وقد تدرب امس بملعب الجامعة التونسية لكرة القدم بالمنزه.
وبدأ المنتخب الليبي للمحليين تدريباته مساء يوم الأحد على ملعب الشاذلي زويتن .
وكان قد خاض تربصا تدريبيا خلال شهر جويلية الماضي بالمغرب تواصل على مدى أكثر من أسبوعين خاض خلاله 3 مباريات ودية تجريبية حيث تمكن من الفوز على فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر ثم الخسارة أمام نهضة بركان بهدف لصفر و التعادل في آخر تجاربه الودية أمام فريق الفتح الرباطي المغربي بدون أهداف.
وقرر الاطار الفني للمنتخب الليبي للمحليين بقيادة المدرب جلال الدامجة استبعاد المهاجم خالد مجدي لاعب فريق النصر من قائمة المنتخب واستدعاء اللاعب " عمران سالم " لاعب فريق الاتحاد للإنضمام إلي تربص المنتخب أستعدادا لمواجهة المنتخب التونسي يوم السبت القادم .
وجاء استبعاد المهاجم خالد مجدي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه النصر أمام فريق الرجاء المغربي يوم الأحد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم .
واظهرت فحوصات طبية يوم الاثنين بتونس وجود اصابة تحتاج إلي راحة طبية وسيكون خلالها تحت العلاج .
ويتبارى المنتخب الليبي للمحليين مع نظيره التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات ال"شان" 2020 يوم السبت 21 سبتمبر الجاري.
وبدأ المنتخب الليبي للمحليين تدريباته مساء يوم الأحد على ملعب الشاذلي زويتن .
وكان قد خاض تربصا تدريبيا خلال شهر جويلية الماضي بالمغرب تواصل على مدى أكثر من أسبوعين خاض خلاله 3 مباريات ودية تجريبية حيث تمكن من الفوز على فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر ثم الخسارة أمام نهضة بركان بهدف لصفر و التعادل في آخر تجاربه الودية أمام فريق الفتح الرباطي المغربي بدون أهداف.
وقرر الاطار الفني للمنتخب الليبي للمحليين بقيادة المدرب جلال الدامجة استبعاد المهاجم خالد مجدي لاعب فريق النصر من قائمة المنتخب واستدعاء اللاعب " عمران سالم " لاعب فريق الاتحاد للإنضمام إلي تربص المنتخب أستعدادا لمواجهة المنتخب التونسي يوم السبت القادم .
وجاء استبعاد المهاجم خالد مجدي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه النصر أمام فريق الرجاء المغربي يوم الأحد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم .
واظهرت فحوصات طبية يوم الاثنين بتونس وجود اصابة تحتاج إلي راحة طبية وسيكون خلالها تحت العلاج .
ويتبارى المنتخب الليبي للمحليين مع نظيره التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات ال"شان" 2020 يوم السبت 21 سبتمبر الجاري.
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Par:Shadow (Saudi Arabia )
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