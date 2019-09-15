كاس الاتحاد الافريقي - النادي الصفاقسي ينهزم امام بارادو الجزائري 1-3

Dimanche 15 Septembre 2019
وات - انهزم النادي الصفاقسي امام نادي بارادو الجزائري (1-3) مساء اليوم الاحد بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة في اطار ذهاب الدور الثاني من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وبادر نادي عاصمة الجنوب بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق علاء المرزوقي لكن الفريق الجزائري نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 14 بواسطة حمزة موالي من مخالفة مباشرة ثم منح عبد القادر غراب الاسبقية للمحليين في الدقيقة 61 قبل ان يضيف يسري بوزوق الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 70 وشهدت المباراة اقصاء محمد علي الطرابلسي في الدقيقة 72 بسبب الانذار الثاني.
وسيقام لقاء الاياب بعد اسبوعين في صفاقس.
وخاض النادي الصفاقسي مباراة اليوم منقوصا من العديد من اللاعبين الاساسيين لاسباب صحية وتاديبية لكن الهدف الذي سجله المرزوقي اليوم يبقى ثمينا حيث ان فوز النادي الصفاقسي 2-0 في مباراة الاياب يمكنه من بلوغ الدور الموالي.
وبادر نادي عاصمة الجنوب بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق علاء المرزوقي لكن الفريق الجزائري نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 14 بواسطة حمزة موالي من مخالفة مباشرة ثم منح عبد القادر غراب الاسبقية للمحليين في الدقيقة 61 قبل ان يضيف يسري بوزوق الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 70 وشهدت المباراة اقصاء محمد علي الطرابلسي في الدقيقة 72 بسبب الانذار الثاني.
وسيقام لقاء الاياب بعد اسبوعين في صفاقس.
وخاض النادي الصفاقسي مباراة اليوم منقوصا من العديد من اللاعبين الاساسيين لاسباب صحية وتاديبية لكن الهدف الذي سجله المرزوقي اليوم يبقى ثمينا حيث ان فوز النادي الصفاقسي 2-0 في مباراة الاياب يمكنه من بلوغ الدور الموالي.
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Par:lechef ( )
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