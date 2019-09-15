قيس سعيد يتعهد بأن تكون دولة القانون حجر الأساس في إدارة الشأن العام

Dimanche 15 Septembre 2019
وات - قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، مساء الأحد، أي بعد ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع، وصدور نتائج تقديرية لشركات سبر آراء تشير إلى صعوده الى الدور الثاني، إنه يتعهد بالارتقاء بإرادة الشعب الى مستوى سلطة القرار.
وأكد سعيد، في تصريحات اعلامية، بعد بروز مؤشرات على تقدمه في نتائج الانتخابات، أنه سيعمل على تحقيق مطالب "ثورة 17 دسيمبر 2010" والوفاء لشهداء تونس، مضيفا قوله إنه سيسعى الى أن تكون دولة القانون حجر الأساس في إدارة الشأن العام وإلى الالتزام بالارادة العامة.
وقال إن "تقدمه في التصويت يمنحه مسؤولية كبيرة في الالتزام بالعمل من أجل كسب ثقة الشعب"، متعهدا بالعمل على تحويل ما وصفه بالإحباط الى الرجاء والأمل وبالاستثمار في الثروات وأهمها الثروة البشرية ممثلة في الشباب.
وتجمع أنصار سعيد مساء اليوم الأحد في مقر حملته الانتخابية بتونس العاصمة استعدادا للاحتفال بتقدمه في نتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، في انتظار شروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاعلان عن النتائج الأولية خلال الساعات القادمة.
ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت اليوم الاحد، شهدت مشاركة 45 بالمائة من جملة أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل، وسط حضور ملاحظين من داخل تونس وخارجها، وتغطية إعلامية مكثفة من مختلف وسائل الاعلام الأجنبية والمحلية.
وأكد سعيد، في تصريحات اعلامية، بعد بروز مؤشرات على تقدمه في نتائج الانتخابات، أنه سيعمل على تحقيق مطالب "ثورة 17 دسيمبر 2010" والوفاء لشهداء تونس، مضيفا قوله إنه سيسعى الى أن تكون دولة القانون حجر الأساس في إدارة الشأن العام وإلى الالتزام بالارادة العامة.
وقال إن "تقدمه في التصويت يمنحه مسؤولية كبيرة في الالتزام بالعمل من أجل كسب ثقة الشعب"، متعهدا بالعمل على تحويل ما وصفه بالإحباط الى الرجاء والأمل وبالاستثمار في الثروات وأهمها الثروة البشرية ممثلة في الشباب.
وتجمع أنصار سعيد مساء اليوم الأحد في مقر حملته الانتخابية بتونس العاصمة استعدادا للاحتفال بتقدمه في نتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، في انتظار شروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاعلان عن النتائج الأولية خلال الساعات القادمة.
ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت اليوم الاحد، شهدت مشاركة 45 بالمائة من جملة أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل، وسط حضور ملاحظين من داخل تونس وخارجها، وتغطية إعلامية مكثفة من مختلف وسائل الاعلام الأجنبية والمحلية.
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Par:Potentialside (Tunisia )
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