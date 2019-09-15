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المرزوقي يقول انه فشل في اقناع الناخبين بالتصويت له ويتحمل المسؤولية في ذلك

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
وات - أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محمد المنصف المرزوقي، اليوم الأحد، "فشله" في اقناع أغلبية الناخبين في التصويت له في هذه الانتخابات، معتبرا ان هذه النتيجة "مخيبة للآمال".

وأكد المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيس بوك" مساء اليوم الأحد، بعد نتائج تقديرية أصدرتها عدد من شركات سبر الاراء، وأظهرته في مراتب متأخرة ضمن قائمة المترشحين، "تحمله كامل المسؤولية في فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصه وببرنامجه لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة".
وتوجه بالشكر الى كل من صوتوا له والى الذين تكفّلوا بمتاعب حملته الانتخابية متمنيا التوفيق لتونس في "مسارها الصعب والشاق والتي لم تكن هذه الانتخابات إلا مرحلة من مراحل تطورها من دولة تسلّط إلى دولة خدمات"،حسب نص التدوينة.

وشارك المرزوقي الى جانب 25 مترشحا آخرين، في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي بلغ عدد الناخبين المسجلين بها اكثر من 7 ملايين ناخب داخل تونس وخارجها.
يشار الى انه من المنتظر ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الساعات القادمة من هذه الليلة عن النتائج الاولية للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189168

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 22h 18m |           
غريب أن يعلق المرزوقي على نتائج المافيا ولا ينتظر النتائج الرسمية .



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