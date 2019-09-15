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المهدية: الشرطة العدلية بالمهدية تحرر محضرا في جريمة انتخابية وتبحث عن أشخاص متورطين

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
وات - أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح لـ(وات)، أنه وبعد ورود معلومة تفيد إقدام امرأة على استعمال ورقة انتخابية مستخرجة من الأنترنات في خلوة الاقتراع بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية العاشورية بالجم، اتصل وكيل الجمهورية بالمهدية برئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية لتقصي الأمر.

وأوضح بن جحا، أنه اتضح أن هذه المرأة (من مواليد 1963) والتي تم اقتيادها إلى مركز الشرطة من قبل أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات، تجهل الكتابة والقراءة وقد تسلمت ورقة انتخابية مستخرجة من الأنترنات وتحميل تأشيرا على رقم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية قصد الاستئناس بها عند الانتخاب.
وأضاف المتحدث، أن الشرطة العدلية بالمهدية حررت محضرا في جريمة انتخابية، فيما انطلقت الأبحاث حول الأشخاص المتورطين الذين سلموها الورقة المذكورة، ملاحظا أن القانون يعاقب على مثل هذه الخروقات والتي قد تصل فيها العقوبة إلى السجن.


  
  
     
  
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