هيئة الانتخابات: الشروع تباعا في نشر النتائج الجزئية لكل دائرة انتخابية ترد محاضرها على هيئة الانتخابات

Dimanche 15 Septembre 2019



وات

- قال فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ (وات) اليوم الأحد، على إثر غلق مراكز الاقتراع، إن الهيئة ستشرع تباعا في نشر "النتائج الجزئية" لكل دائرة انتخابية، بعد ورود محاضرها من الهيئات الفرعية في تونس و الخارج والبالغ عددها 33 دائرة.وأضاف بوعسكر، أن أولى المحاضر التي من المنتظر ورودها هي محاضر الدوائر الانتخابية في الخارج، مبينا أنه بعد تلقي هيئة الانتخابات لمحاضر كل الدوائر الانتخابية يتم الاعلان عن "النتائج الأولية"، وهو أمر يتطلب وقتا، على حد تعبيره.وذكر بأن الرزنامة التي تم ضبطها سابقا تمنح هيئة الإنتخابات أجلا للاعلان عن النتائج الاولية الى غاية يوم الثلاثاء القادم.يشار الى أن مكاتب التصويت في تونس اغلقت منذ نحو 40 دقيقة، في حين يغلق آخر مكتب تصويت في الخارج في مدينة سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية) على الساعة الثانية من صباح غد الاثنين، والموافق للساعة للسادسة من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي لهذه المدينة.وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أفاد قبل قليل في ندوة صحفية انعقدت بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن الهيئة تلقت الى حدود الساعة السادسة مساء 25 محضرا من مكاتبها في الخارج، مشيرا الى أن نسبة المشاركة في الخارج بلغت 16.4 بالمائة.