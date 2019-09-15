بعثة الاتحاد الاوربي لملاحظة الانتخابات: العملية الانتخابية تجري في اجواء هادئة وفي كنف احترام التراتيب المعمول بها

Dimanche 15 Septembre 2019



وات

- أفاد رئيس بعثة الاتحاد الاوربي لملاحظة الانتخابات في تونس ونائب رئيس البرلمان الاوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، صباح اليوم الاحد، أن المائة ملاحظ التابعين للبعثة والمتواجدين في 41 مكتب اقتراع موزعة على 27 دائرة انتخابية جهوية، لاحظوا ان الانتخابات الرئاسية تجري إلى حد الان في أجواء تتسم بالهدوء، وفي كنف احترام التراتيب المعمول بها وذلك في كل مكاتب الاقتراع تقريبا.واوضح كاستالدو، خلال نقطة اعلامية عقدها بمركز التصويت بالمدرسة الابتدائية بنهج مارسيليا بالعاصمة انه لم يتم تسجيل اية مخالفة كبرى منذ انطلاق عملية التصويت على الساعة الثامنة صباحا، مشيرا كذلك إلى توفر كافة التجهيزات والمعدات الضرورية للاقتراع، وإلى ما ما اتسم به عمل اعوان مكاتب الاقتراع من حرفية وانضباط في إدارة العملية الانتخابية.وبين أن بعثة الاتحاد الاوربي لملاحظة الانتخابات ستواكب مختلف مراحل العملية الانتخابية من غلق للمكاتب وفرز للاصوات وصولا الى الاعلان عن النتائج.واكد، في سياق متصل، أن الاتحاد الاوروبي يولي اهمية قصوى لتجذير الديقراطية في تونس، معربا عن الامل في ان يشكل يوم الاقتراع عرسا ديمقراطيا على غرار الانتخابات السابقة.ومن جهة اخرى، تقدم فابيو ماسيو كاستالدو بتعازيه لعائلة الفقيد الباجي قايد السبسي على اثر وفاة ارملته شاذلية فرحات قايد السبسي هذا الصباح 15 سبتمبر الجاري.يذكر ان بعثة الاتحاد الاوربي لملاحظة الانتخابات التي تضم ضمن فريقها 10 خبراء في المادة الانتخابية حلت بتونس يوم 23 اوت الماضي وقد تم اعتماد 28 ملاحظا ت منذ 4 سبتمبر الماضي بصورة دائمة في مختلف الولايات و28 اخرين بصورة مؤقتة لملاحظة الانتخابات الرئاسية.و يواكب عملية الاقتراع 30 ديبلوماسيا من الدول الاعضاء بالاتحاد الاوربي المعتمدون، ومن سويسرا وكندا.