رابطة الناخبات ترصد خروقات أبرزها جود مكاتب اقتراع مكشوفة وخرق الصمت الإنتخابي

Dimanche 15 Septembre 2019



باب نات

- لاحظت رابطة الناخبات التونسيات عمليّة الاقتراع للدّور الأوّل للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 بمختلف مراكز الاقتراع بالاعتماد على الملاحظين والملاحظات المعتمدين من قبل الرابطة وبالرجوع إلى "الدليل الفني حول ملاحظة الانتخابات الرئاسيّة من منظور النوع الاجتماعي". وأفرزت عمليّة الملاحظة للدّور الأوّل للانتخابات الرئاسيّة 2019 من منظور النوع الاجتماعي النتائج الأوليّة التالية إلى حدود السادسة منتصف النهار:- ضعف إقبال الشباب على عمليّة الاقتراع خلال الساعات الأولى من فتح مراكز الاقتراع مقابل نسب متفاوتة لإقبال النساء بمراكز الاقتراع ولكنّها تبقى دون المؤمّل.- ضعف نسبة تواجد النساء الأمنيات والعسكريّات لتأمين مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابيّة.- تسجيل جرائم انتخابيّة عبر تصوير الورقة الانتخابية من طرف ناخبين دون اتّخاذ الإجراءات اللازمة من قبل رئيس المكتب على غرار المدرسة الابتدائيّة الكرم الغربي بالدائرة الانتخابيّة تونس 1 ومحاولة تصوير ورقة الاقتراع من قبل الناخبين ومنعهم من قبل رؤساء مكاتب الاقتراع على غرار مدرسة الشهداء بالدائرة الانتخابية جندوبة.- خرق مبدأ الحياد والتأثير على الناخبين والناخبات لوجيه أصواتهم نحو مرشّح معيّن من قبل أحد أعضاء مكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائيّة المزارة بالدائرة الانتخابيّة بباجة وبورود تشكّيات من قبل الناخبين والملاحظين تمّ تعويضه من قبل الهيئة.- خرق الصمت الانتخابي من قبل مترشح ومواصلته الاتصال بالناخبين داخل مركز الاقتراع وعدم مغادرته بعد انتهاء عملية الاقتراع وإعادة الدخول مرّة ثانية إلى مكتب الاقتراع لتصوير عملية الانتخاب عند قدوم قناة تلفزيّة للتغطية وذلك بمركز الاقتراع بحلق الوادي الدائرة الانتخابيّة تونس 2- تجاوزات في سبر الآراء من قبل شركات سبر الآراء عبر الاتصال بالناخبين والناخبات قبل الدخول لمركز الاقتراع وليس بعد الخروج منه وسبر الآراء وسط مركز الاقتراع على غرار المدرسة الابتدائية زاوية الجديدي بالدائرة الانتخابيّة نابل 2 و المدرسة الابتدائيّة الجمهوريّة قليبية بالدائرة الانتخابيّة نابل 1.- تقسيم الناخبات والناخبين في صفوف منفصلة بمراكز الاقتراع في خرق تامّ للمساواة بين الجنسين على غرار المدرسة الابتدائيّة بوزقندة بالدائرة الانتخابية قبلي والمدرسة الابتدائيّة سيدي عبد الظاهر شنني بالدائرة الانتخابيّة قابس والمدرسة الابتدائيّة المروج 1 بالدائرة الانتخابيّة بن عروس والمدرسة الابتدائيّة بزاوية الجديدي.- عدم تخصيص ممرات خاصة لذوي الإعاقة:سجّلت الرابطة عدم تخصيص ممرات خاصة لذوي الإعاقة بعدة مراكز اقتراع على غرار رجيم معتوق بالدائرة الانتخابية قبلي وتشكّي الناخبين من عدم تمكّنهم من الانتخاب بالرغم من قدومهم من مناطق بعيدة.- تغيير أوقات فتح المكاتب الاستثنائيّة والتي فتحت أبوابها الساعة 10 صباحا في حين تمّ فتحها على الساعة التاسعة صباحا سنة 2014 وقامت الهيئة بالإعلام بالتوقيت الجديد على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يومين فحسب قبل عملية الاقتراع بما أدخل اضطرابا على سيرها على غرار مراكز الاقتراع القريبة من المناطق الحدوديّة بالدائرة الانتخابيّة بقفصة.- غياب الشفافيّة من قبل الهيئة في عمليّة تغيير مراكز الاقتراع بالرغم من تراكم التجربة وذلك بتغيير عدد من المراكز يوم الاقتراع بما أحدث حالة فوضى ببعض المناطق على غرار الدائرة الانتخابيّة القصرين والدائرة الانتخابية باجة والدائرة الانتخابية قفصة.- وجود مكاتب اقتراع مكشوفة من جهة الشبابيك بما يكشف الخلوة ويتعارض بالتالي مع مبدأ سريّة الاقتراع على غرار المدرسة الابتدائيّة الدندان بالدائرة الانتخابيّة منوبة والمدرسة الابتدائيّة نهج البريد سكرة بالدائرة الانتخابيّة أريانة.- وجود مكاتب اقتراع بدون كهرباء على غرار المدرسة الابتدائيّة المزارة بالدائرة الانتخابيّة باجة.- تسجيل تأخّر نسبي في فتح مراكز الاقتراع تراوح بين 3 دقائق و21 دقيقة والذي كان سببه أساسا عدم جاهزيّة هذه المراكز على غرار المدرسة الابتدائيّة الذهبية والمدرسة الابتدائيّة فرحات حشاد بالدائرة الانتخابية باجة والمدرسة الابتدائيّة خالد بن الوليد المكناسي بالدائرة الانتخابيّة بسيدي بوزيد والمدرسة الابتدائيّة الزريبة سيدي مرشد بالدائرة الانتخابيّة سليانة.- عدم تعليق قائمات الناخبين على واجهة مكاتب الاقتراع بجلّ مراكز الاقتراع والاكتفاء بتعليقها بمدخل مراكز الاقتراع بما أحدث فوضى واضطراب في عمليّة التثبت بالنسبة للناخبين والناخبات.- غياب أيةّ إشارة لممثّلي الهيئة بمراكز الاقتراع ما عدا البطاقة ممّا صعّب عملية الملاحظة والتمييز بين ممثلي المترشحين وممثلي الهيئة على غرار المدرسة الابتدائيّة حي النور جندوبة بالدائرة الانتخابية جندوبة.- رفض ممثلي الهيئة مدّ الملاحظين والملاحظات بالإحصائيّات على غرار المدرسة الابتدائيّة الذهبية باجة بالدائرة الانتخابيّة بباجة.- خرق الصمت الانتخابي من قبل الحملة الانتخابيّة لمرشّح بالدائرة الانتخابيّة بتوزر وتوجيه الناخبين من قبل ممثّله بالمدرسة الابتدائيّة النور بجندوبة الدائرة الانتخابيّة جندوبة وتوجيه تنبيه شفوي له من قبل رئيس المركز.محاولة التأثير على الناخبين والدعاية الانتخابيّة في محيط مركز الاقتراع بانتشار أوراق صغيرة تحمل صورة ورقم المترشحين وذلك بمحيط المدرسة الابتدائية نهج اسبانيا بالدائرة الانتخابية بنزرت وبالمدرسة الابتدائية المنار 2 بالدائرة الانتخابيّة أريانة.- محاولات للتأثير على الناخبات والناخبين من قبل المترشّحين وممثليهم ومناصريهم داخل مركز الاقتراع وفي الفضاء المحيط به على غرار المدرسة الابتدائيّة غرّة جوان توزر بالدائرة الانتخابيّة توزر والمدرسة الابتدائيّة سيدي عبد الظاهر شننني بالدائرة الانتخابيّة قابس والمدرسة الابتدائيّة زاوية الجديدي بالدائرة الانتخابيّة نابل 2.