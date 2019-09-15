عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية يدلون باصواتهم

Dimanche 15 Septembre 2019
وات - يتواصل توافد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على عدد من مكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية المسجلين بها للإدلاء بأصواتهم للانتخابات الرئاسية.
فقد قام المرشح المستقل حمادي الجبالي صباح اليوم الاحد بالادلاء بصوته بالمدرسة الابتدائية الغزالي بمدينة سوسة التي شهدت اصطفاف أعداد محترمة من الناخبين في انتظار ممارسة حقهم الانتخابي.
كما ادلى المترشح الياس الفخفاخ بصوته صباح اليوم الاحد بمكتب الاقتراع بمعهد الوفاء برواد من ولاية اريانة .
من جهته قام المترشح للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي بواجبه الانتخابي بالمدرسة الابتدائية القنطاوي بحمام سوسة ووصف المرزوقي اثر ذلك، الأجواء التي تجري فيها الانتخابات "بالطيبة" معربا عن الامل في ان يتم استكمال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في كنف الاحترام المتبادل والتنافس النزيه بين كل المترشحين للانتخابات الرئاسية وبالمدرسة الإعدادية بمنطقة الوردية بتونس العاصمة ادى مرشح حزب التيار الديمقراطي محمد عبو منصف نهار اليوم واجبه الانتخابي وافاد عقب ذلك في تصريح إعلامي انه "سعيد بالديمقراطية التونسية على الرغم مما يشوبها من مغالطات واخلالات وغياب أجهزة قادرة على حل هذه الإشكاليات مؤكدا على أهمية وعي التونسيين بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي .
فقد قام المرشح المستقل حمادي الجبالي صباح اليوم الاحد بالادلاء بصوته بالمدرسة الابتدائية الغزالي بمدينة سوسة التي شهدت اصطفاف أعداد محترمة من الناخبين في انتظار ممارسة حقهم الانتخابي.
كما ادلى المترشح الياس الفخفاخ بصوته صباح اليوم الاحد بمكتب الاقتراع بمعهد الوفاء برواد من ولاية اريانة .
من جهته قام المترشح للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي بواجبه الانتخابي بالمدرسة الابتدائية القنطاوي بحمام سوسة ووصف المرزوقي اثر ذلك، الأجواء التي تجري فيها الانتخابات "بالطيبة" معربا عن الامل في ان يتم استكمال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في كنف الاحترام المتبادل والتنافس النزيه بين كل المترشحين للانتخابات الرئاسية وبالمدرسة الإعدادية بمنطقة الوردية بتونس العاصمة ادى مرشح حزب التيار الديمقراطي محمد عبو منصف نهار اليوم واجبه الانتخابي وافاد عقب ذلك في تصريح إعلامي انه "سعيد بالديمقراطية التونسية على الرغم مما يشوبها من مغالطات واخلالات وغياب أجهزة قادرة على حل هذه الإشكاليات مؤكدا على أهمية وعي التونسيين بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي .
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