مركز الاقتراع ببرج الخضراء لم يستقبل اي ناخب منذ الصباح

Dimanche 15 Septembre 2019
وات - لم يستقبل مركز الاقتراع برج الخضراء (اقصى الجنوب التونسي)، منذ صباح الأحد، موعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أيّ ناخب لعدم وجود مواطنين في القرية التي هجرها أهلها منذ سنوات، حسب تصريح اعلامي لرئيس المركز.
وقال المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية تطاوين، الطاهر عويني، في تصريح لمكتب "وات" في الجهة، إنّه لم يكن يعلم بعدم وجود المواطنين وأنّ هذا المكتب لا يمكن الاستغناء عنه إلّا بقرار من الهيئة المركزية لا سيما وان للهيئة سجلا للناخبين يضم 29 ناخبا مما جعله يحظى بنفس الاهتمام كسائر المكاتب الاخرى.
واوضح المتحدث، بشأن مطالبة المئات من العاملين في الحقول البترولية في الصحراء، بالقيام بواجبهم الانتخابي، أنّ نظام عملهم بالتداول وعدم استقرارهم هناك يجعل فتح مكاتب اقتراع خاصة بهم غير ممكن علاوة على تسجيلهم في مكاتب اخرى في مقرّات اقاماتهم.
وأفاد في ما يهم بقيّة مراكز ومكاتب الاقتراع، أنّ الإقبال لم يكن مكثّفا إلّا في بعضها من قبل الكهول فيما ينتظر اقبال الشباب بعد ظهر اليوم، حسب توقعات عدد من رؤساء المكاتب.
وقد جنّد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين من جانبه، قرابة 180 ملاحظا، تمّ توزيعهم على أغلب المراكز الانتخابية لمتابعة سير الانتخابات.
وبيّن عضو الاتحاد الجهوي للشغل، عدنان اليحياوي، أنّه تمّ رصد بعض الاخلالات، من ذلك عدم تطابق الاسماء وترتيبهم بين القائمة المنشورة بأحد مراكز السجل الانتخابي وداخل المكتب في مدينة تطاوين.
كما تم، وفق قوله، تسجيل اكتظاظ امام احد مكاتب مركز "قرطبة" للاقتراع في مدينة تطاوين مع غياب تخصيص عون من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات لتسهيل تنظيم دخول الناخبين للمكتب.
وقال المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية تطاوين، الطاهر عويني، في تصريح لمكتب "وات" في الجهة، إنّه لم يكن يعلم بعدم وجود المواطنين وأنّ هذا المكتب لا يمكن الاستغناء عنه إلّا بقرار من الهيئة المركزية لا سيما وان للهيئة سجلا للناخبين يضم 29 ناخبا مما جعله يحظى بنفس الاهتمام كسائر المكاتب الاخرى.
واوضح المتحدث، بشأن مطالبة المئات من العاملين في الحقول البترولية في الصحراء، بالقيام بواجبهم الانتخابي، أنّ نظام عملهم بالتداول وعدم استقرارهم هناك يجعل فتح مكاتب اقتراع خاصة بهم غير ممكن علاوة على تسجيلهم في مكاتب اخرى في مقرّات اقاماتهم.
وأفاد في ما يهم بقيّة مراكز ومكاتب الاقتراع، أنّ الإقبال لم يكن مكثّفا إلّا في بعضها من قبل الكهول فيما ينتظر اقبال الشباب بعد ظهر اليوم، حسب توقعات عدد من رؤساء المكاتب.
وقد جنّد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين من جانبه، قرابة 180 ملاحظا، تمّ توزيعهم على أغلب المراكز الانتخابية لمتابعة سير الانتخابات.
وبيّن عضو الاتحاد الجهوي للشغل، عدنان اليحياوي، أنّه تمّ رصد بعض الاخلالات، من ذلك عدم تطابق الاسماء وترتيبهم بين القائمة المنشورة بأحد مراكز السجل الانتخابي وداخل المكتب في مدينة تطاوين.
كما تم، وفق قوله، تسجيل اكتظاظ امام احد مكاتب مركز "قرطبة" للاقتراع في مدينة تطاوين مع غياب تخصيص عون من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات لتسهيل تنظيم دخول الناخبين للمكتب.
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Par:mandhouj (France )
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