تونس 1// نسبة الاقتراع تتجاوز 14 بالمائة إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهٍّر

Dimanche 15 Septembre 2019



وات

- تجاوزت نسبة الاقتراع بالدائرة الانتخابية تونس 1 إلى حدود الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأحد، 14 بالمائة.وأفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة تونس 1 صالح الرياحي في تصريح ل(وات) أن جل مكاتب الاقتراع وعددها 107 مراكز فتحت في التوقيت المحددة لها على الساعة الثامنة صباحا من دون تسجيل تأخير في الغرض أو حصول إشكاليات تذكر وفق رأيه.وكشف أن مراقبي الهيئة الفرعية للانتخابات سجلوا بعض المخالفات تتعلق أساسا بمحاول التأثير على الناخبين داخل مراكز الاقتراع أو حتى في المحيط الخارجي للمكاتب.وتحفظ عن ذكر عدد المخالفات المسجلة مبررا ذلك بأنه سيقع عند إغلاق مراكز الاقتراع على السادسة مساء اليوم سيتم التثبت من نوعية المخالفات وحصرها نهائيا.