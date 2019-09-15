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قبلي : عدم وجود ممر خاص بالكراسي المتحركة في مركز الاقتراع برجيم معتوق يمنع عدد من الناخبين من الادلاء باصواتهم

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
وات - تسبب عدم وجود ممر خاص بذوي الاحتياجات الخصوصية من مستعملي الكراسي المتحركة في عدم تمكن عدد من الناخبين من الولوج لمكاتب الاقتراع بمركز الاقتراع بمعتمدية رجيم معتوق، وفق ما اكده رئيس جمعية "القدس" لذوي الاحتياجات الخصوصية، فرج بن عمار.

واضاف بن عمار في تصريح لمراسل "وات" بالجهة، ان هذه الاشكالية من شانها ان تحرم شريحة من المجتمع من ممارسة حقهم في اختيار رئيس الجمهورية.
واوضح ان الجمعية كانت قد اتصلت بالهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي منذ 5ايام لتجاوز هذه الاشكالية خاصة وان قاعات مركز الاقتراع عالية ولا يمكن لمستعمل الكرسي المتحرك الوصول اليها، "الا انهم صدموا اليوم بعدم تعامل الهيئة مع هذه الاشكالية التي تمنعهم من الانتخاب".

وفي رده على هذه الاشسكالية، اكد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات، عبد الجبار جديد، انه "منذ بلوغ هذه الاشكالية الى الهيئة صباح اليوم تم التدخل بالتنسيق مع رئيس مركز الاقتراع برجيم معتوق ومدير المدرسة الابتدائية بالمنطقة ليتم تركيز ممر خشبي ليمكن مستعملي الكراسي المتحركة من الوصول لمكاتب الاقتراع للادلاء باصواتهم".

  
  
     
  
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