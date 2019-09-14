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كاس دافيس - المنتخب التونسي امام دور فاصل جديد من اجل الصعود الى المجموعة الثانية لمنطقة اوروبا-افريقيا

Samedi 14 Septembre 2019

Samedi 14 Septembre 2019
وات - اوضحت رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي ان المنتخب التونسي سيخوض دورا فاصلا جديدا سنة 2020 من اجل الصعود الى المجموعة الثانية لمنطقة (اوروبا-افريقيا) لكاس دافيس للتنس موضحة انه تم ادخال تحوير على قوانين المسابقة.

واشارت سلمى المولهي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الى ان المنتخب التونسي سيتراهن على الصعود مع احد المنتخبات الخاسرة في البلاي اوف من المجموعة الثانية لمنطقة اوروبا - افريقيا.


وكانت الجامعة التونسية للتنس اعلنت في وقت سابق اليوم عن صعود المنتخب التونسي الى المجموعة الثانية اثر الفوز على مدغشقر 2-0 في البلاي اوف للمجموعة الثالثة اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي.
ويذكر ان المنتخب التونسي المتالف من الرباعي مالك الجزيري وعزيز الواقع واسكندر المنصوري وعزيز دوقاز فاز بجميع مقابلاته في الدور الاول على كل من الموزمبيق ونيجيريا وناميبيا.

  
  
     
  
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