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تسجيل جريمتي خرق للصمت الإنتخابي بدائرة منوبة وقرار بإحالة مخالفة أحد المرشحين على النيابة العمومية

Samedi 14 Septembre 2019

Samedi 14 Septembre 2019
وات - سجلت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمنوبة في يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها غدا الأحد 15 سبتمبر الحالي، جريمتي خرق للصمت الإنتخابي، وقامت بتحريرمخالفتين في الغرض، حسب تصريح عضو الهيئة الفرعية، سماح المدوري، لـمكتب (وات) بمنوبة.

وقد تعلقت المخالفة المسجلة اليوم السبت بحملة مرشح حزب الجبهة الشعبية، المنجي الرحوي، في منوبة، لوجود لافتة انتخابية أمام مركز الاقتراع ابن أبي الضياف بمنوبة.


وقد امتثل القائمون على الحملة وتولوا نزع هذه اللافتة.

أما المخالفة الثانية، فقد تعلقت، بحسب سماح المدوري، بحملة المترشح المستقل، عبد الكريم الزبيدي، في منطقة البطان، لوجود لافتة كبيرة على واجهة مقر الحملة، المطل على مركز اقتراع.

وقد رفض القائمون على الحملة نزع هذه اللافتة، الأمر الذي تطلب اتخاذ قرار إحالة هذه المخالفة على أنظار النيابة العمومية بمنوبة، وذلك بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، علما بأن خرق الصمت الإنتخابي، يصنف، وفق القانون الإنتخابي، في خانة الجرائم الإنتخابية الخطيرة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189119

Mandhouj  (France)  |Samedi 14 Septembre 2019 à 22h 21m |           
يلزم تطبيق القانون.



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