الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 تسجل مخالفات خرق للصمت الانتخابي

Samedi 14 Septembre 2019



وات

- رفع مراقبو الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1، اليوم السبت، مخالفات خرق لضوابط الصمت الانتخابي، وفق ما أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1، العروسي بن عبد الله، في تصريح ل(وات).وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المخالفات تتعلق بأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد انقضاء آجال الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن فترة الصمت الانتخابي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.وأكد بن عبد الله أنه تم استكمال توزيع المواد الانتخابية على كافة مراكز الاقتراع، البالغ عددها 156 مركزا، موزعة على تسع معتمديات بدائرة نابل 1.