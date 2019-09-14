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سيدي بوزيد : لم تسجل أيّة مخالفة يوم الصمت الانتخابي بالدائرة الانتخابية بسيدي يوزيد

Samedi 14 Septembre 2019

Samedi 14 Septembre 2019
وات - أفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في سيدي بوزيد بوجمعة المشي لــ(وات) مساء اليوم السبت أنّه لن يتم تسجيل أيّة مخالفة يوم الصمت الانتخابي بالدائرة الانتخابية بسيدي يوزيد وتمّ الاستعداد على أفضل وجه في كل مكاتب الاقتراع .
وأضاف أنه تم تركيز مختلف المعدات لاستقبال الناخبين غدا الأحد ولإتمام الانتخابات الرئاسية في أفضل الظروف.

ويبلغ عدد المرسّمين في الدائرة الانتخابية سيدي بوزيد 300240 مسجّلا، وعدد مراكز الاقتراع 322 مركزا وعدد مكاتب الاقتراع657 مكتبا، وعدد القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية 73 قائمة يتنافسون على 8 مقاعد بمجلس نواب الشعب.

كوثر

  
  
     
  
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