قابس: لم يقع خرق الصمت الانتخابي في الجهة

Samedi 14 Septembre 2019
وات - أكّد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات فرحات بن يحمد في تصريح أدلى به مساء اليوم لمراسل " وات " أن هذه الهيئة الفرعية لم تسجّل خروقات للصمت الانتخابي المتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 مضيفا انه لم يقع تسجيل أي ظواهر تخل بهذا الصمت.
من جهتها أكدت المنسقة الجهوية بقابس لمنظمة "أنا يقظ" نور جبر وجود احترام لمقتضيات الصمت الانتخابي بالدائرة الانتخابية بقابس، مشيرة إلى أن المناخ العام بالجهة يعتبر آمنا وملائما لإجراء الانتخابات في ظروف عادية.
من جهتها أكدت المنسقة الجهوية بقابس لمنظمة "أنا يقظ" نور جبر وجود احترام لمقتضيات الصمت الانتخابي بالدائرة الانتخابية بقابس، مشيرة إلى أن المناخ العام بالجهة يعتبر آمنا وملائما لإجراء الانتخابات في ظروف عادية.
1 de 1 commentaires pour l'article 189114
En continu
- Hier 23:35 يوسف الشاهد يهزم الزبيدي في نسب المشاهدة
- Hier 20:52 أليس فيكم رجل .. رشيد
- Hier 20:19 عمر منصور ينفي اشاعة تخليه لفائدة الزبيدي
- Hier 18:11 مرزوق ينسحب لفائدة عبد الكريم الزبيدي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:58
|18:31
|15:48
|12:22
|06:00
|04:32
|
26°
|26°
|% 74
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|26°-25
|33°-25
|36°-24
|35°-26
|32°-25
Follow @babnet_Tunisie
(123 811) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 841) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(104 855) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 338) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 421) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 995) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 793) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 63 165) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 59 807) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 662) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 51 841) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 50 970) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 705) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 49 436) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 584) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 226) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 032) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 196) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 147) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
( 43 955) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:mandhouj (France )
Sur: تسجيل جريمتي خرق للصمت الإنتخابي بدائرة منوبة وقرار بإحالة مخالفة أحد المرشحين على النيابة العمومية