قابس: لم يقع خرق الصمت الانتخابي في الجهة

Samedi 14 Septembre 2019



وات

- أكّد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات فرحات بن يحمد في تصريح أدلى به مساء اليوم لمراسل " وات " أن هذه الهيئة الفرعية لم تسجّل خروقات للصمت الانتخابي المتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 مضيفا انه لم يقع تسجيل أي ظواهر تخل بهذا الصمت.من جهتها أكدت المنسقة الجهوية بقابس لمنظمة "أنا يقظ" نور جبر وجود احترام لمقتضيات الصمت الانتخابي بالدائرة الانتخابية بقابس، مشيرة إلى أن المناخ العام بالجهة يعتبر آمنا وملائما لإجراء الانتخابات في ظروف عادية.