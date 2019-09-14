قفصة : مراقبو الهيئة الفرعية للانتخابات يرصدون مخالفات تتعلق بخرق الصمت الإنتخابي

Samedi 14 Septembre 2019
وات - رصد مراقبو الهيئة الفرعية للانتخابات في قفصة 4 مخالفات واخلالات اليوم السبت تهم خرق الصمت الإنتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها وفق ماذكره المكلف بالإعلام بالهيئة نجم الدين خريّف.
وأوضح نجم الدين خريف في تصريح لصحفي (وات) بالجهة، أن أنصار ونشطاء لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها قد ارتكبوا مخالفات اليوم السبت تتعلّق بعدم إزالة الملصقات والصور والبيانات خلال الصمت الإنتخابي.
كما تعلقت المخالفات التي رصدها هؤلاء المراقبون بتعليق صور كبيرة بتقاطعات الطرقات وقد تمّت إزالتها وتحرير محضر حجز في الغرض.
ولفت خريف، إلى أن الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة قامت بتهيئة وتجهيز مركز التجميع والفرز الواقع بالقاعة الرياضية المغطاة بحي الشباب في قفصة المدينة، مشيرا إلى أنها جاهزة وقد تم القيام بعملية بيضاء تحاكي عملية استقبال محاضر الفرز وصناديق الاقتراع.
وأوضح نجم الدين خريف في تصريح لصحفي (وات) بالجهة، أن أنصار ونشطاء لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها قد ارتكبوا مخالفات اليوم السبت تتعلّق بعدم إزالة الملصقات والصور والبيانات خلال الصمت الإنتخابي.
كما تعلقت المخالفات التي رصدها هؤلاء المراقبون بتعليق صور كبيرة بتقاطعات الطرقات وقد تمّت إزالتها وتحرير محضر حجز في الغرض.
ولفت خريف، إلى أن الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة قامت بتهيئة وتجهيز مركز التجميع والفرز الواقع بالقاعة الرياضية المغطاة بحي الشباب في قفصة المدينة، مشيرا إلى أنها جاهزة وقد تم القيام بعملية بيضاء تحاكي عملية استقبال محاضر الفرز وصناديق الاقتراع.
En continu
- Hier 23:35 يوسف الشاهد يهزم الزبيدي في نسب المشاهدة
- Hier 20:52 أليس فيكم رجل .. رشيد
- Hier 20:19 عمر منصور ينفي اشاعة تخليه لفائدة الزبيدي
- Hier 18:11 مرزوق ينسحب لفائدة عبد الكريم الزبيدي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:58
|18:31
|15:48
|12:22
|06:00
|04:32
|
26°
|26°
|% 74
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|26°-25
|33°-25
|36°-24
|35°-26
|32°-25
Follow @babnet_Tunisie
(123 811) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 841) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(104 855) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 338) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 421) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 995) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 793) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 63 165) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 59 807) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 662) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 51 841) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 50 970) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 705) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 49 436) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 584) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 226) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 032) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 196) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 147) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
( 43 955) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:mandhouj (France )
Sur: تسجيل جريمتي خرق للصمت الإنتخابي بدائرة منوبة وقرار بإحالة مخالفة أحد المرشحين على النيابة العمومية