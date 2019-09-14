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قفصة : مراقبو الهيئة الفرعية للانتخابات يرصدون مخالفات تتعلق بخرق الصمت الإنتخابي

Samedi 14 Septembre 2019

Samedi 14 Septembre 2019
وات - رصد مراقبو الهيئة الفرعية للانتخابات في قفصة 4 مخالفات واخلالات اليوم السبت تهم خرق الصمت الإنتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها وفق ماذكره المكلف بالإعلام بالهيئة نجم الدين خريّف.

وأوضح نجم الدين خريف في تصريح لصحفي (وات) بالجهة، أن أنصار ونشطاء لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها قد ارتكبوا مخالفات اليوم السبت تتعلّق بعدم إزالة الملصقات والصور والبيانات خلال الصمت الإنتخابي.


كما تعلقت المخالفات التي رصدها هؤلاء المراقبون بتعليق صور كبيرة بتقاطعات الطرقات وقد تمّت إزالتها وتحرير محضر حجز في الغرض.
ولفت خريف، إلى أن الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة قامت بتهيئة وتجهيز مركز التجميع والفرز الواقع بالقاعة الرياضية المغطاة بحي الشباب في قفصة المدينة، مشيرا إلى أنها جاهزة وقد تم القيام بعملية بيضاء تحاكي عملية استقبال محاضر الفرز وصناديق الاقتراع.

  
  
     
  
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