بن عروس: وصول كل المواد الانتخابية الخاصة بيوم الاقتراع الى كل مراكز الاقتراع

Samedi 14 Septembre 2019
وات - بعد أن تلقت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، كل المواد الانتخابية ، انطلقت صباح اليوم السبت في نقلها من القاعة المركزية إلى مختلف مراكز الاقتراع الموزّعة على كامل الدائرة الانتخابية وذلك استعدادا لانطلاق عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها .
ووفق ما افاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال لمندوب "وات" بالجهة مساء اليوم فقد انهت القوات العسكرية تأمين وصول كل المواد من مراكز الاقتراع البالغ عددها 153 مركز .
وستتولى الوحدات العسكرية تأمين استمرار حماية هذه المراكز الى حين غلق آخر مكتب اقتراع غدا الاحد بعد نهاية عملية الاقتراع.
ووفق ما افاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال لمندوب "وات" بالجهة مساء اليوم فقد انهت القوات العسكرية تأمين وصول كل المواد من مراكز الاقتراع البالغ عددها 153 مركز .
وستتولى الوحدات العسكرية تأمين استمرار حماية هذه المراكز الى حين غلق آخر مكتب اقتراع غدا الاحد بعد نهاية عملية الاقتراع.
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Par:lazaro (Tunisia )
Sur: لطفي العماري : ما نحبش كلمة العرس الانتخابي لأنو العرس يوفى بالتعليلة