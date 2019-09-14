رئاسية 2019...الانتخابات الرئاسية في أرقام

Samedi 14 Septembre 2019



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- تجري يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ، وهذه أهم أرقامها، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات : - العدد الإجمالي للناخبين في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية) 7 ملايين و 74 ألفا و 566 ناخبا.- عدد الناخبين المسجلين بداخل تونس : 6.688.513 مليون ناخب.- عدد الناخبين المسجلين بالخارج : 386.053 ألف ناخب .- 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكتب بالخارج.- السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية للمترشح الواحد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية 1.768.641,000 دينار منها 1.414.913,000 دينار تمويل خاص.- سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف الحملة للمترشح الواحد في الدور الأول سيكون في حدود 176.864,000 دينارا شريطة أن يتحصل المترشح على ما لا يقل عن 3 في المائة من الأصوات المصرح بها بعد الإعلان عن النتائج النهائية.- وسيكون سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف المتعلقة بالحملة للمترشح الواحد (الدور الثاني) في حدود 000, 106.118 دينار.- سقف المنحة العمومية لكل مترشّح للانتخابات الرئاسية خمسة وعشرون دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية وخمسة عشر دينارا (15د) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.