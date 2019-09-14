رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي في غانا لتعبيد طريق التاهل

Samedi 14 Septembre 2019



وات

- سيكون النجم الساحلي يوم الاحد بمدينة كوماسي امام اختبار صعب في مواجهة اشانتي كوتوكو الغاني لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم يفرض عليه توخي الحذر لضمان نتيجة ايجابية تمكنه من خوض جولة الاياب بعد اسبوعين في المنستير في ظروف مريحة.وبعد ازاحته حافيا كوناكري الغيني في الدور الماضي بفضل سباعية مقابلة الاياب، وضعت القرعة فريق جوهرة الساحل امام منافس من الحجم الثقيل اذ يملك اشانتي كوتوكو الذي اطاح في الدور السابق بكانو بيلارز النيجيري (خسارة 2-3 ذهابا في نيجيريا وفوز 2-صفر ايابا في غانا) سجلا زاخرا قاريا لا يستهان به بلقبين في كاس افريقيا للاندية البطلة في صيغتها القديمة عامي 1970 و1983 مع حصوله على مركز الوصيف سنوات 1967 و1971 و1973 و1982 و1993 وبلوغه نهائي كاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس عام 2002 وكاس الكنفدرالية سنة 2004 فضلا عن تتويجه في بلاده بلقب البطولة في 25 مناسبة والكاس 10 مرات.ولعل ما سيضاعف من صعوبة مهمة النجم الساحلي في مباراة الذهاب الغيابات الكثيرة والمؤثرة باعتبار ان المصحة تعج باللاعبين المصابين على غرار وجدي كشريدة وايهاب المساكني وياسين الشيخاوي ومحمد المثناني لذلك سيكون لزاما على المدرب فوزي البنزرتي ايجاد الحلول البديلة للمحافظة على توازن الفريق خصوصا في وسط الميدان وقد يمثل الجزائري المنتدب حديثا سليم بخونشوش احدى الاوراق الى جانب الثنائي حمزة لحمر ومالك بعيو التي من شانها ان تساعد الفريق على كسب معركة منتصف الملعب على مستوى افتكاك الكرة وتعزيز التغطية الدفاعية امام عناصر الخط الخلفي بقيادة الثنائي صدام بن عزيزة وزياد بوغطاس.ويدخل النجم الساحلي الباحث عن لقبه الافريقي العاشر والاول في هذه المسابقة منذ 2007 المواجهة تحت الضغط في ظل النتائج المخيبة التي حققها خلال المباريات الفارطة بخسارته لقب كاس تونس امام النادي الصفاقسي بركلات الترجيح وتعثره في ذهاب الدور السادس عشر لكاس محمد السادس للاندية العربية البطلة امام شباب الاردن في عمان 1-2 وسقوطه في فخ التعادل السلبي على ملعبه امام الاتحاد المنستيري في بطولة الرابطة المحترفة الاولى ما نتج عنه بعض التململ في صفوف الانصار الذين لم يخفوا استيائهم من مردود بعض اللاعبين واختيارات الاطار الفني.ويدرك النجم الساحلي ان التهديف خارج القواعد هام جدا في مثل هذه المواعيد لذلك يتعين عليه حسن استثمار المساحات الشاغرة التي قد يتركها لاعبي اشانتي كوتوكو في سعيهم من اجل تعزيز الوظائف الهجومية من خلال حبك هجمات مرتدة سريعة تمكن من ضرب الدفاعات الغانية سواء من العمق عن طريق الجزائري كريم العريبي او من الاطراف عند خلق التفوق العددي خصوصا بواسطة الظهير مرتضى بن وناس ولاعب الرواق ماهر الحناشي.وكان الاتحاد الافريقي عين طاقم تحكيم ليبيري لقيادة المقابلة التي ستنطلق على الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس بقيادة الحكم حسن كورنيه.