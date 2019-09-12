نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التونسية العراقية أبرز محاور لقاء كمال مرجان بوزير الخارجية العراقي

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- التقى رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم.وأفاد الحكيم في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن المحادثة مع مرجان كانت مثمرة، وتم التطرق خلالها إلى عراقة العلاقات التونسية العراقية والوضع في العراق، فضلا عن تدارس نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التونسية العراقية، وسبل دعم التبادل التجاري والسياحة بين البلدين.وكان الحكيم التقى أمس الأربعاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، في إطار اجتماع اللجنة المشتركة التونسيّة العراقيّة، وتم التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال المشاورات السياسيّة والتعاون الثقافي، إضافة إلى برنامج تنفيذي في المجال الثقافي واتفاق بشأن الخدمات الجويّة ومحضر الدورة 16 لاجتماع اللجنة.وأبرز الجهيناوي في لقاء إعلامي إثر اجتماع اللجنة المشتركة في دورتها 16، أهمّية اللجنة التونسيّة العراقية التي لم تجتمع منذ 7 سنوات، معتبرا أنها تساعد على النظر في مدى تقدّم العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات التعاون.