سليانة: حمة الهمامي يركز في برنامجه الانتخابي على الإصلاح الفلاحي

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- قال مرشح حزب الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حمة الهمامي في تصريح ل(وات) خلال زيارته صباح اليوم الخميس ولاية سليانة "سليانة بلادي والجميع يعرف انها من بين الولايات المهمشة رغم ما تحتويه من مخزون فلاحي هام ومواد إنشائية، لذلك سأعمل على الإصلاح الفلاحي لارجاع دور الفلاحة باعتبارها تمثل سيادة وطنية وامنا غذائيا".واضاف انه سيدقق وسيراجع الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية، والتي تضررت منها البلاد التونسية، مع مراعاة مصلحة البلاد فضلا عن مراجعة مسألة المديونية، واشار إلى ضرورة إرساء عقيدة ديبلوماسية جديدة للتخلص من التبعية لاوروبا وانتهاك القرارات الخاصة بتونس.وبين ان السياسة الخارجية قائمة على الدفاع على المصالح التونسية التي ستكون بدورها متنوعة مع كل دول العالم خاصة تمتين العلاقات مع الجزائر، كما وعد بالعمل على التدخل بين جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا لاسترجاع وحدتها وعلى تجريم التطبيع، ومطالبة فرنسا باعتذار للشعب التونسي والتعويض خاصة للجهات التي تضررت من الاستعمار كمعتمدية برقو من ولاية سليانة.واعتبر انه من الضروري إرجاع العزة للشباب، والعمل على كشف من يقف وراء قضية الرش والاغتيالات السياسية والاطراف المسؤولة عن تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.يذكر ان الهمامي أدى زيارة إلي السوق البلدي وسط المدينة فضلا عن زيارته لمعتمدية العروسة.