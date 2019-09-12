توزر: تسارع وتيرة الحملة الانتخابية بمجموعة من الأنشطة الدعائية

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- شهدت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اليوم الخميس في يومها قبل الأخير نسقا مرتفعا بولاية توزر من خلال مجموعة من الأنشطة الدعائية التي يقوم بها ممثلو عدد من مرشحي الرئاسة سواء في الأسواق الأسبوعية أو من خلال الاتصال المباشر بالمواطنين في المقاهي والمحلات وفي المنازل.وتسببت الرياح القوية التي تشهدها توزر اليوم في إدخال تعديلات على برنامج عدة حملات من خلال الاقتصار على الاتصال بالمواطنين في المنازل، وهو ما ذهب إليه مناصرو المترشح حمة الهمامي حيث بين منسق الحملة طارق خشب ل(وات) أن حملتهم انطلقت بتوزيع المطويات في السوق الأسبوعية بنفطة لكن الأحوال الجوية أجبرتهم على التوقف.واضطر من جهتهم مناصرو مرشح التيار الديمقراطي محمد عبو الى الغاء نشاط صباحي كان مبرمجا في السوق الأسبوعية بنفطة واستبداله باتصال مباشر بالأهالي في الاحياء مع التركيز على فئة النساء بغاية التواصل معهن والتعريف بالمرشح وفق منسق الحملة عبد الجليل الحبلاني الذي اوضح أن تنسيقية محمد عبو في الجهة نظمت أمس الأربعاء لقاء بمديرة حملته سامية عبو مع أهالي كل من تمغزة ودقاش تم خلالها التعرف على برنامج مرشحهم الانتخابي والضمانات التي يقدمها في صورة فوزه.وتوجهت من جانبها تنسيقية الحملة الانتخابية للمترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي الى السوق الأسبوعية بنفطة اين تم تركيز خيمة تنشيطية دعائية، وتوزيع المطويات، والقيام في عدد من أحياء مدينة نفطة بالاتصال بالناخبين للتعريف بالمرشح وبرنامجه الانتخابي الذي جاء في 10 نقاط، وفق منسق الحملة رشاد الناجي الذي اوضح ل(وات) أن الحملة تركز خصوصا على النساء في المنازل.وركزت حملة مرشح ائتلاف تونس أخرى محمد المنصف المرزوقي خيمتها الدعائية في السوق الأسبوعية بنفطة بمواصلة توزيع المطويات والتعريف بالبرنامج الانتخابي مع السعي الى التواصل بأكثر عدد مكن من الناخبين، وفق محمد الصغير منسق الحملة، وتقديم خطته التي تمتد لخمس سنوات.وواصلت من ناحيتها تنسيقيات المرشحين يوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو والمهدي جمعة أنشطتها الميدانية اليوم الخميس من خلال الفرق التي تجوب الاحياء وكانت انطلقت منذ بداية الحملة.