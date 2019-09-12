قبلي: الجبالي يعد بالعمل على تعزيز الامن القومي للمواطن التونسي

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها حمادي الجبالي خلال زيارته مساء امس الاربعاء مدينة قبلي في اطار حملته الانتخابية، ان اهم ما يركز عليه في برنامجه الانتخابي والذي سينطلق من صلاحياته الدستورية كرئيس هو تحقيق الامن القومي للتونسيين في كافة المجالات (الامن الغذائي والصحي والصناعي والبيئي والطاقي). واضاف ان امن المواطن التونسي يقتضي التخفيض من نسب الفقر والخصاصة والحد من المظالم، اضافة الى الحد من الفوارق الجهوية، واعتبر ان الجميع مسؤول على الاوضاع التي تعانيها الجهات .كما اشار الجبالي الى ان معركته ستكون لتحقيق الشغل وتحسين القطاع الصحي وقطاع النقل اضافة تسخير العلاقات الدولية لخدمة الاقتصاد الوطني وخدمة الجالية التونسية بالخارج.