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قبلي: الجبالي يعد بالعمل على تعزيز الامن القومي للمواطن التونسي

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها حمادي الجبالي خلال زيارته مساء امس الاربعاء مدينة قبلي في اطار حملته الانتخابية، ان اهم ما يركز عليه في برنامجه الانتخابي والذي سينطلق من صلاحياته الدستورية كرئيس هو تحقيق الامن القومي للتونسيين في كافة المجالات (الامن الغذائي والصحي والصناعي والبيئي والطاقي). واضاف ان امن المواطن التونسي يقتضي التخفيض من نسب الفقر والخصاصة والحد من المظالم، اضافة الى الحد من الفوارق الجهوية، واعتبر ان الجميع مسؤول على الاوضاع التي تعانيها الجهات .

كما اشار الجبالي الى ان معركته ستكون لتحقيق الشغل وتحسين القطاع الصحي وقطاع النقل اضافة تسخير العلاقات الدولية لخدمة الاقتصاد الوطني وخدمة الجالية التونسية بالخارج.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188981

Karimyousef  (France)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 12h 33m |           
La candidature de Hamadi jbeli n'a aucun sens.il ferait mieux de se retirer de ces élections pour garder un peu de dignité.le 1% des personnes qui vont voter lui peut empêcher un candidat sérieux d'accéder au deuxième tour.



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