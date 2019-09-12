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المرايحي: في صورة الوصول إلى الحكم سنطبق القانون بكل صرامة لاستعادة هيبة الدولة والامن والأمان

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - قال مرشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تصريح ل(وات) خلال زيارته صباح اليوم الخميس ولاية سليانة انه في صورة إنتخابه فهو سيطبق القانون بكل صرامة لاستعادة هيبة الدولة والأمان، بالإضافة الى العمل على علوية القانون.

ووعد المرايحي جميع التونسيين بإعادة الأموال المنهوبة من البنوك العمومية، بما في ذلك قضية البنك التونسي الفرنسي، واضاف انه سيعمل على تطبيق منوال اقتصادي مختلف يقطع مع ما هو موجود الآن ليعيد النمو الى المناطق الداخلية التي وقع تهميشها.


واعتبر انه من الضروري ترميم الوحدة الوطنية وإعادة منظومة القيم والعمل والجهد إلى المجتمع المنقسم، وذلك بصدارة الفكر والمعرفة للحفاظ على العائلة والسلطة الابوية واعادة مكانة المربي، ومن جهة اخرى استعادة ثروات البلاد وسيادة القرار الوطني.
يذكر ان المرايحي قام بجولة داخل ولاية سليانة انطلاقا من ساحة الفنون عز الدين علية وزار ايضا معتمدية برقو.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188976

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 11h 25m |           
يذكرنا -بكل حزم - و-فهمتكم - ويخلط بين رئيس الدولة ورئيس الجمهورية فرئاسة الدولة انتهت مع المخلوع .



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